Locatarios y comerciantes del mercado inconformes con la nueva disposición de Salud

Varios locatarios y comerciantes de los mercados Juan Sabines y Díaz Ordaz ubicados en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez, dieron a conocer su inconformidad por la determinación de las autoridades sanitarias de colocar filtros y vallas sanitarias en el primer cuadro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, señalando la baja afluencia de clientes e inconformidad con los negocios que se encuentran alrededor de esta zona.

En entrevista, una de las personas afectadas señala que la aglomeración de la gente no sólo se da en esta parte, sino también en cuadras aledañas, hacia la novena sur donde también existe un gran número de comerciantes informales, parte del mercado y comercios establecidos, mismos a los que no se les aplicó la misma estrategia sanitaria que a ellos y sus ingresos economicos no son vulnerados.

Ellos argumentan que el virus no tiene barreras y puede estar libre en cualquier parte, por ello dicen no entender la determinación de las autoridades y piden que se aplique esta estrategia en los lugares en los que también asisten un sin número de clientes sin protección ni protocolo alguno.

/BJ