La madrugada de este sábado familiares y amigos recibieron la lamentable noticia que Citlali Ovando perdió la batalla con su enfermedad; ella era una joven de 18 años, originaria de una colonia rural llamada Pomposo Castellanos ubicada en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas.

La lucha para Citlali comenzó hace dos años aproximadamente puesto que fue diagnosticada con la enfermedad de Lupus Eritematoso Sistémico (LES), pero el día 26 de agosto del presente año, ingreso al Hospital Integral de Cintalapa, tuvo que esperar unos días para lograr tener un pase al Hospital Dr. Jesús Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas que queda a 1 hora 50 minutos de su hogar.





El traslado se tuvo que realizar en una ambulancia donde se tuvo que pagar $850 pesos por dicho servicio otorgado; estando en el hospital, el diagnostico por parte de los doctores desde ese momento era desalentador, debido a que iba en un estado grave, sus riñones estaban colapsando debido a que ya no estaban funcionando, un pulmón perforado, el corazón agrandado debido a una pericarditis, hemorragias y otros diagnósticos más que presentó en esos momentos.





Lupus le arrebata la vida a Citlali Ovando, familiares solicitan apoyo económico / Foto: Cortesía familiares





Durante un periodo largo estuvo en terapia intensiva y su proceso de recuperación iba muy lento; se encontraba en tratamiento de hemodiálisis dos o tres veces por semana, pero para poder hacerlo todos los días les solicitaban sangre y plaquetas; los padres de Citlali son de bajos recursos, todos los días que tenían un llamado de los médicos era para solicitar medicamentos, sangre, plaquetas, insumos necesarios para su estancia en el hospital, sintiendo la impotencia y la presión por los gastos diarios.

Familiares y amigos solicitaban ayuda a la ciudadania en general y haciendo hasta lo imposible para poder sobrellevar los gastos y las donaciones solicitadas, pero no fue suficiente y no hubo mucha respuesta por parte de la gente; Citlali se quedo en la espera de poder conseguir donadores y que la pudieran intervenir del corazón y así poder realizarle una ventana pericárdica para poder reducir los líquidos y evitar un taponamiento cardiaco.

Citlali tenia muchas barreras para poder ganar la batalla, familiares solicitaban a las autoridades correspondientes, Gobierno del Estado, para poder seguir apoyándola en su tratamiento que en esos momentos requería y pudiera ser trasladada a un Hospital de alta especialidad donde se tuvieran los equipos, medicamentos y conocimientos acerca de la enfermedad lúpica como por ejemplo el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán que se encuentra en la CDMX.

Pero para poder realizar un traslado de esta magnitud se requiere de una ambulancia de alta especialidad tipo 3 o una ambulancia aérea; para muchos esta enfermedad es desconocida y además de que no tiene una cura, pero con un tratamiento adecuado se puede llevar una calidad de vida aceptable y es lo que se estaba buscando para Citlali.



Hoy los familiares recibieron la lamentable noticia que Citlali ya no pudo seguir esperando un traslado puesto que la enfermedad venció su salud perdiendo la vida esta mañana; familiares y amigos solicitan el apoyo económico de la ciudadania puesto que la familia aún debe de reponer las unidades que se deben y cubrir los gastos funerarios de Citlali Ovando, una jovencita que todos recordarán con una sonrisa puesto que a pesar de las duras batallas que tuvo con la enfermedad siempre mantuvo una sonrisa en su rostro.

Toda persona quienes desean apoyarlos económicamente podrán comunicarse al número 961 655 5819 de Yesenia Ovan Cruz, hermana de Citlali Ovando o al número de su padre Victoriano Ovando Duran, al 968 124 4827.