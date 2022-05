Maestros culpan al gobierno federal de romper relaciones con los docentes

Este 15 de mayo se celebra el Día del Maestro, el sistema educativo de Chiapas está conformado por 94 mil 301 profesores y profesoras, que atienden un universo de 79 mil 402 grupos con un total de un millón 883 mil 796 alumnos en 20 mil 340 escuelas, el salario mensual menor pagado frente a grupo es de 12 mil, los telesecundaria de 14 a 17 mil pesos, o más de acuerdo con la carrera de formación del docente, los del nivel media superior poco más de 25 mil a 40 mil pesos y los del nivel superior más de los 45 mil pesos, según la categoría, horas y años de servicio.

En la mejoría de los salarios, el sistema educativo contempla el proceso de formación de los docentes, que anteriormente era a través de la Carrera Magisterial y ahora a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, según la Ley General de la USICAMM, que estimula con mejor ingreso a quienes tengan mejor preparación académica.

En Chiapas la mayoría de los docentes ha rechazado este esquema de la USICAMM, tanto los que pertenecen a la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como quienes forman parte de la sección 7 del SNTE, su exigencia es que desaparezca este esquema por considerar que se cometen agravios en contra de los trabajadores y trabajadoras de la educación.

Los docentes de Chiapas atienden a un universo de 79 mil 402 grupos con un total de un millón 883 mil 796 alumnos en 20 mil 340 escuelas

En ese sentido, el profesor Armando Falconi, de la sección 40 del SNTE, sostiene que es el Estado Mexicano el que ha roto las relaciones con los profesores, lo ha hecho a través de las leyes lesivas, el actual gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, no ha cambiado en nada en relación con los anteriores, sigue la intransigencia y con la intensión de seguir aplicando leyes perversas.

A través de la USICAMM se están violentando los derechos laborales, no hay justicia en la cadena de cambios, no se reconoce en su justa dimensión el derecho a la antigüedad, no vemos por ahora la posibilidad de eliminar este esquema porque no existe voluntad política por parte del Estado Mexicano, se actúa con perversidad, con individualismo y con injusticias, lo hemos documentado.

Falconi comentó que los profesores y profesoras de Chiapas han establecido una buena relación con los padres y madres de familia, "ellos son nuestra fuerza, nuestro respaldo, nuestro impulso, por nuestra parte no les vamos a fallar, seguiremos actuando con pleno respeto, nuestro reconocimiento y agradecimiento, nos une los lazos de solidaridad y justos hemos estado demandando la construcción de aulas".

"A los padres y madres no tenemos nada que reclamarles, no nos deben nada, nuestra deuda es con un servicio cada vez de mayor calidad, juntos estamos pidiendo la atención del rezago educativo, el único reclamo es al gobierno federal, este es el culpable de las políticas neoliberales, aunque no lo reconozca, tienen un alto costo político, laboral y de derechos humanos", enfatizó.

"Al contrario, el magisterio reconoce el esfuerzo de los padres y madres de familia, generan un fuerte impulso en la labor docente, a los únicos que les tenemos que reclamar con los que están en el gobierno, no vemos la intensión de querer cambiar la realidad, las relaciones, los acuerdos, los compromisos, a favor de la educación, de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes", insistió.

"Lo que lamentamos es que la dirigencia nacional del magisterio, integrada por compañeros maestros charros, que han incurrido en complicidad para la violación a los derechos de los y las trabajadoras de la educación, han aprobado un salario raquítico, del 6.25 por ciento, el 3 por ciento para retenciones y otro 3 por ciento para aumento salarial, que en nada beneficia por la alta inflación", añadió.

El número de docentes en educación inicial en Chiapas es de 2 mil 213, en especial de mil 168, en preescolar de 13 mil 385, en primaria de 31 mil 256, en secundaria de 15 mil 602, en formación para el trabajo de 2 mil 367, en el nivel medio superior mil 380, en bachillerato 15 mil 449, en licenciatura 416 y en universitario o tecnológico 11 mil 064.