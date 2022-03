Magisterio exige a gobierno federal, se anule Ley General de la Unidad

El magisterio alista movilizaciones para el 18 de marzo para exigir al gobierno federal la abrogación de la Ley General de la Unidad para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), así como el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SICAMM) de Chiapas.

En el 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Congreso de la Unión expidieron la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y con esta se dieron cambios en el proceso de selección para admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión.

Derivado de ello su aplicación en Chiapas fueron cesados 33 docentes integrantes de Comité Ejecutivo de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que lidera el profesor Pedro Gómez Bahamaca.

El 7 de junio del 2020 se publica en el Diario Oficial del Gobierno del Estado No. 0947-A-2020, decreto por el que se cancela y prohíbe la práctica de colocación de créditos a los trabajadores de las dependencias y entidades de la administración pública estatal mediante convenios celebrados por los trabajadores en forma directa o a través de sindicatos, con entidades financieras, intermediarios, prestadores de bienes, productos o servicios y en general con empresas no gubernamentales; bajo la modalidad de retenciones, deducciones o descuentos salariales vía nómina a los trabajadores y se instruye la conclusión, terminación, extinción, finiquito o resolución de los convenios vigentes que sobre el particular se hubiesen suscrito.

Protestan contra la Ley General de la Unidad para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Con ello se suspendió la operatividad inmediata de Caja de Ahorro y FABES, que ahora el magisterio demanda su reactivación cómo también la reincorporación de los 33 cesados del Comité de la Sección 7 del SNTE, y su rechazo a la Unidad de Medida y Actúa (UMA).

Los bloqueos carreteros, volantes y mítines serán en 8 puntos, los cuales son: Tuxtla Gutiérrez en el Libramiento torre frente a la Torre Chiapas, Arriaga, Motozintla, Comitán de Domínguez, Huehuetán, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Playas de Catazajá, entre otros lugares.

En esta ocasión no va a participar la Asamblea Democrática de la Sección 40 del SNTE, así lo confirmó Armando Falconi Borras, aunque si denunció que han habido malos manejos de la Caja de Ahorro de su sección sindical, por parte de los charros que dirigen esa organización magisterial.