Migrantes vulnerables por proceso de trámites del INM en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.- Personas migrantes de Cuba, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití, y de otras naciones, llevan un aproximado de 12 días haciendo fila afuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) “Cupapé” de la capital chiapaneca, duermen sobre la banqueta y solo tienen una comida del día en su estómago.

La fila se debe a que, en esta institución en Tuxtla, deben continuar el trámite que realizaron en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para declararse como refugiados, o realizar otro tipo de trámites como cambios de ciudad, entre otros. Debido a que el trámite aún no concluye, no tienen acceso a un refugio o albergue, por lo que deben esperar en la fila.

Esperan días en una fila a la intemperie sin poder acceder a un albergue / Foto: Isai López | El Heraldo de Chiapas

Ahí frente al INM, Migaili García Santiesteban, originaria de Cuba, explicó que el 8 de junio llegó a Tapachula acompañada de su esposo, salieron de su país para Uruguay en el 2019. Seis meses llevan desde Uruguay, estuvieron en Siglo XXI 21 días, salieron a la capital de Chiapas el 6 de octubre, llevan tres días en el INM en la capital, son refugiados por declaración de Comar, esperan la credencial de permanencia.

Expone que es muy laborioso y criminal la atención del INM donde entregaron documentos el 21 de octubre, han dormido tres días y tres noches en la intemperie, en el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, no tenemos dinero, ni para comer, a los amigos y conocidos les he pedido ayuda, pero no la hemos conseguido.

"No hemos cometido delito, no queremos robar nada a nadie, venimos huyendo de la represión en Cuba, buscamos protección, trabajo y nos hacen tan difícil la situación, solo comemos una vez al día, no hemos desayunado, la situación es estresante, no es justo el trato inhumano", expone.





De Honduras, Moisés Alax, llegó a Chiapas en el 2020 con las caravanas, declarado ya refugiados, solo espera el cambio de residencia de Jalisco a Chiapas, ya trabaja en Tuxtla Gutiérrez barriendo calles y en una tienda, "ya la hice, yo ya me quede aquí, los que sacan papeles van a los Estados Unidos, o quedarse en México".

En el grupo hay gente de Cuba, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití y de otras naciones, la mayoría lleva de seis a 12 días en espera de respuesta para ser declarado refugiados, el trámite es lento y solo esperan que se les haga válido día derechos.

Gustavo Gómez Pérez, llegó a Chiapas en el 2017, el 29 de octubre venció su residencia y busca renovarla, desde hace siete días está haciendo fila, durmiendo en la calle, pagará cinco mil pesos, pero sigue haciendo fila, seguramente llegarán a 22 días de residencia permanente dice su compañero, el antecedente es bueno, pero si no es atendido de nada sirve.

"Beta e INM no son ordenados, uno solicita información y nos tratan mal, son malcriados", exhibe Juan Carlos García, de Honduras, que lamenta la lentitud, y el trato inhumano que reciben del personal.

En las filas hay menores de edad y adultos enfermos / Foto: Isai López | El Heraldo de Chiapas

En el grupo hay menores de edad, para ellos aunque sí alcanza para comprar pan y agua, algunos adultos mayores tienen gripa, otros presentan mucho escurrimiento nasal, se consuelan unos a otros, "pero acá seguiremos, somos cristianos y confiamos en Dios y así vamos a salir adelante", expresaron.

La subdelegación "Cupapé" del Instituto Nacional de Migración en Tuxtla Gutiérrez, informa a todas las personas solicitantes de refugio que, para continuar con su trámite, deberán solicitar cita para la entrevista de elegibilidad, y tiene que ser a los teléfonos 01 555 209 8800, 01 5580 55 9375 y 01 558055 9382, la entrevista se realizará de manera presencial por personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).