Mirador "Los amorosos" en Tuxtla, conoce cómo era antes y lo que ahora es

El mirador Los Amorosos en Tuxtla Gutiérrez tuvo sus años de gloria al principio de los años 2002 cuando era conocido como el sitio “escénico” de la capital chiapaneca, en el existían dos restaurantes muy populares, además del objetivo principal que era que la gente asistiera a ver las luces de la ciudad cuando caía la noche, pero de igual forma era visitado por personas durante las horas del día pues se podía comer rico y pasar un rato agradable.

Actualmente, 20 años después el lugar es el favorito pero de los amantes de lo ajeno pues ahora es muy poco visitado, teniendo una afluencia de dos familias por semana y solamente es visitado por día debido al alto número de robos de autopartes y asaltos en el lugar.

Sus inicios

Antes de ser considerado un “mirador” el sitio era denominado un lugar “escénico” y contaba en su puesta con dos restaurantes muy populares en el lugar; ahí, la gente llegaba a comer únicamente y aprovechaba la lejanía para ver la ciudad a una distancias considerable, sin embargo, no tenía aún nada de lo que ahora conocemos, ni lugares para sentarse y únicamente se llegaba a disfrutar de los deliciosos alimentos que se servían en el sitio.

Son muy pocas personas que recuerdan como tal los inicios de este lugar a tal grado, pues la ciudad comenzaba a construirse y eran pocos los espacios para visitar.

Tras la llegada de Jaime Valls Esponda a la presidencia de TuxtlaGutiérrez comenzaron las construcciones fuertes, siendo esta ya denominada como una ciudad capital, por lo cual, se crearon muchos entornos y se les dio embellecimientos a otros más espacios, fue ahí cuando comenzó la historia del que sigue siendo conocido como el mirador "Los amorosos" a mediados del 2010.









Ahí se crearon las butacas, los fierros para separar y para resguardar las caídas y la zona de pastizal además de la mejor inversión del sitio, pues en ese momento fue desvelada la estatua del poeta chiapaneco Jaime Sabines, homenaje que sirvió para que más personas visitaran el lugar pues es lo primero que se observa y se ha hecho muy común tomarse fotos con él en el mirador.

Durante los primeros 5 años de creación el mirador los amorosos fue muy popular en la capital chiapaneca y es que fue el primero en la ciudad en consagrarse como un lugar para los enamorados pues, no el nombre no era solamente por tenerlo, sino que era el lugar favorito de las parejas pues ahí tenían sus citas de aniversario o de nuevo mes en el caso de los novios, incrementando aún más las ganancias para los restaurantes que estuvieron muchísimo tiempo solventándose sin ningún problema pues la afluencia en ese momento se dice que era de más de 20 personas por día.

El principio de la decadencia

A principios del 2015; cinco años después de ser nombrado “Los amorosos” comenzaron los problemas con la llegada del fraccionamiento “La colina”, colonia que se encuentra a un costado de este mirador pues la gente que estuvo ahí comenzó la tradición de empezar a tomar en los linderos del sitio turístico, siendo estos los primeros en realizarlo y también los primeros en tener problemas con las autoridades, pues anteriormente no era bien visto que la gente llegará al sitio a hacer fiestas y mucho menos a ingerir alcohol.

Josué Pérez de 67 años de edad quien radica en la colonia "La colina" nos comentó como fue la situación de su llegada al mirador y es que para él, el lugar era muy agradable y muchos de los vecinos por ahorrarse unos pesos decidían hacer sus reuniones ahí, lo que hizo que más personas replicaran la formula, transformando el sitio turístico en un punto de reuniones, para posteriormente ser cambiado al sitio favorito de los jóvenes que comenzaban tomando en el sitio y también lo usaban como "afters" pues no había problema en beber a altas horas de la madrugada.





“No sé si fuimos los primeros, pero si fueron los que más tomaron en el lugar, si alguien de aquí de la colonia tenía cumpleaños, prefería subir caminando con una hielera y con cervezas para festejar ahí; la gente empezó a verlo y las autoridades no tuvieron de otra que dejarlos tomar pues era muy difícil estar pendiente a cada rato, así que dejaron pasarlo y el tomar ahí se volvió una tradición, la gente llegaba y se iba o saliendo de las fiestas pues no había prohibición; el lugar siempre estaba lleno.

Lo anterior generó más empleos, pues gente aledaña llegaba al lugar a vender alcohol, cena, incluso varios grupos de música sacaban su ganancia en noches en el mirador, sin importar el día que fuera, sin importar la hora que fuera siempre había gente, lo que hizo que los restaurantes se quedaban abiertos a altas horas de la madrugada pues también se rentaba el baño, generando muchos ingresos sin saber que esto desataría la perdición del lugar, pues lo mismo que los llevó a la gloría fue lo mismo que los llevo a la ruina.

Los primeros casos de violencia

Existe un dicho que dice que el alcohol genera violencia y esto fue lo que pasó en el mirador de la ciudad; al haber muchas fiestas, al haber mucho alcohol comenzaron a haber problemas; si bien es cierto, es muy difícil saber cuál realmente fue el primer caso de golpes y de asaltos, pero en el 2018, las peleas en este sitio se hicieron muy popular, hombres contra mujeres, mujeres contra mujeres y hombres contra hombres; cada semana se registraba un caso de peleas en el sitio pues al haber mucha gente y mucho alcohol las copas se subían a la cabeza y comenzaron los pleitos en el sito, en donde la policía tuvo que intervenir.





Fue muy popular en la capital chiapaneca y es que fue el primero en la ciudad en consagrarse como un lugar para los enamorados / Foto: Daniel Maza| El Heraldo de Chiapas





Según los comunicados de la autoridad, el sitio estuvo cerrado por algunas semanas, pero al igual que lo anterior mencionado, era muy difícil mantenerlo así por lo que en cuestión de días nuevamente había gente tomando en el lugar y los sucesos se olvidaban porque eran muy común en el mirador los amorosos.

La liberación de “El caníbal”

No se puede saber a ciencia cierta si esto influyó en que la gente no quisiera estar en este lugar, pero sin lugar a dudas fue un hecho importante a destacar en el sitio pues a mediados del 2019 liberaron al asesino Jimmy Virgilio Villatoro, mejor conocido como “El caníbal” de Tuxtla quien grabó el asesinato de su ex pareja y no solo eso, sino que también se comió pedazos de su cuerpo y es por eso el mote; este sujeto luego de asesinar y comer a una mujer, escondió su cabeza a 100 metros de El Mirador los Amorosos lo que fue interpretado como su lugar favorito para esconder a sus víctimas, por lo que tras su liberación mucha gente quedó sorprendida con la decisión de las autoridades y esperaban que no hubiera más asesinatos por parte de esta persona.

Prohibición del alcohol y llegada de la pandemia

A finales del 2019 se hizo oficial la prohibición del alcohol en el mirador los amorosos luego de que un hombre golpeara a una mujer a punto de casi matarla en junio del mismo año, por lo cual, asociaciones de mujeres y feministas exhortaron a las autoridades a dejar de permitir la venta y el consumo del alcohol en este sitio; en esta ocasión se aumentaron las patrullas resguardando el recinto además de dejar a dos vehículos en el lugar para cerciorarse por lo que comenzaron los detenidos y los levantados.













Esto solo duro unos meses, pues comenzó la prohibición de las salidas a lugares públicos a causas del covid-19, por lo que el sitio estuvo desocupado a lo largo de un año y medio, hasta a mediados del 2021 en donde nuevamente se permitió salir de casa con el cubrebocas, ante esto mucha gente volvió a pensar que otra vez estaba permitido tomar alcohol; la sorpresa fue que el mandado de cero bebidas embriagantes en el sitio seguía y las personas que lo hacían volvían a ser detenidos y trasladados a instancias correspondientes.

La actualidad

Con todas las problemáticas y con toda la vigilancia, la gente decidió no asistir y las familias al estar tan solitario el lugar optó por buscar nuevas formas de entrenamiento, pues de igual forma, se abrió el mirador de copoya, sitio donde se ve la ciudad completa y tiene el Cristo de copoya ahí, figura que representa mucho para el catolicismo y cristianismo y que actualmente es lugar preferido para sacar fotos, dejando en el olvido al llamado mirador los amorosos con su Jaime Sabines que lleva todo el 2022 prácticamente solo.