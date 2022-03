Mujeres en Tuxtla comienzan a prepararse para la marcha este 8M

Desde muy temprano, las mujeres de Tuxtla Gutiérrez comenzaron con los preparativos de las marchas correspondientes al ocho de marzo, primero a través de redes sociales en donde recordaron a todas las mujeres que fueron violentadas a tal grado de costarles las vidas.

Los mensajes de justicia comenzaron en donde cada una de ellas exigen ser escuchadas, entre casos más marcados se encuentran: Mariana, Mercedes de Jesús, Daniela, entre incontables casos más.





Nuevamente en el Día Internacional de la Mujer, los comentarios se dividen en cuanto la celebración y el día de justicia, a pesar de todos los comentarios realizados por las mujeres en donde exigen que no se celebre, que no se felicite, hay un cierto público (los adultos mayores) quienes continúan con lo tradicional, ya que anteriormente esta fecha era motivo para regalar flores y para realizar comidas. Hoy en día, se realizan marchas, para recordar aquellas personas que ya no están.

Cabe señalar que no todo es muerte, ya que la violencia va más allá de los feminicidios, en vida, las mujeres continúan sufriendo acoso laboral, en donde cuesta mucho salir debido a que se quedarían sin sustento; esto según comentan mujeres quienes estarán en la marcha que comenzará por la tarde.





La violencia de género ha hecho que las mujeres no quieran celebrarlo y recuerdan todo lo que se ha sufrido / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“No hay nada que celebrar, nos matan, nos violentan, nos acosan, quieren hacer algo bueno, dejen de voltear a vernos, dejen de ocultar cosas, de engañar a sus novias y de tapar a sus amigos que hacen todo lo anterior porque eso también es violencia”.

Las mujeres están preparándose para realizar marchas, en donde dejaron en claro que esperan que no exista la intervención de hombres pues este día es dedicado exclusivamente para ellas.