Mujeres migrantes enfrentan violencia en su travesía hacia una vida mejor

Juana Cruz Jiménez, presidente de casa hogar migrante en Las Margaritas, ha albergado a cientos de mujeres migrantes vulnerables, quienes han sido víctimas de violencia en su tránsito, señalando la falta de seguridad y protección en su camino hacia una vida mejor.

Durante años, mujeres migrantes han enfrentado violencia y vulnerabilidad en su camino hacia una vida mejor. Juana Cruz Jiménez, presidente de una casa hogar migrante en Las Margaritas, ha sido testigo de esta realidad, albergando a cientos de mujeres que comparten historias similares de violencia.

Cruz Jiménez ha señalado que esta situación se ha derivado en gran parte por la acción del crimen organizado y de autoridades locales. Según los testimonios que ha escuchado, las mujeres migrantes expresan su cansancio ante tanta violencia, pues buscan salir de sus países en busca de un lugar seguro y se encuentran con situaciones difíciles en el camino.

"La violencia que enfrentan las mujeres migrantes, no solo ellas, sino también las niñas y jóvenes que las acompañan, es una situación muy grave en las fronteras y en todo el corredor que atraviesan, porque realmente no cuentan con seguridad", mencionó Cruz Jiménez.

Específicamente, Cruz Jiménez destacó que las mujeres más vulnerables tienen edades comprendidas entre los 40 y 50 años, así como jóvenes de 15 a 30 años que han sido afectadas por esta situación.

"Desde el 2011 hemos estado recibiendo migrantes hasta la fecha, y es como la misma historia una y otra vez, porque una de las cosas que hacemos es evidenciar la violencia que enfrentan, tanto de la sociedad como de las autoridades migratorias en las estaciones migratorias", añadió Juana Cruz.

Las mujeres migrantes han revelado que muchas veces sus denuncias quedan impunes, ya sea porque no se atreven a denunciar o porque sus denuncias no son tomadas en cuenta. "A veces hablamos y tratamos de hablar, pero nos amenazan con no entregarnos nuestros documentos", lamentó Cruz Jiménez.

Desde su experiencia, Cruz Jiménez ha observado que la situación en las estaciones migratorias, como la de Comitán, es especialmente grave, donde las mujeres migrantes son violentadas. A pesar de los esfuerzos de colectivos y organizaciones, aún falta una respuesta efectiva por parte de las autoridades para mejorar la situación y brindar una atención más digna y humana a las mujeres migrantes.

