Denuncian agresiones paramilitares a comunidades Zapatistas en Ocosingo

¡Zona de guerra! Organizaciones denuncian omisión de la violencia en Chiapas

Integrantes de las organizaciones: Organización de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) y la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (Comach), constantemente han agredido a balazos a tierras zapatistas para asestar golpes al movimiento popular, tal como ocurre en la región Cuxulja, municipio de Ocosingo, quienes han sufrido ataques hacia sus tierras y viviendas, asó lo denunciaron recientemente en el municipio.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), en un escrito denunciaron que la agresión contra los zapatistas fue la noche de día domingo 11 de febrero con disparos de armas de fuego de uso exclusivo del ejército por parte de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) y la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (Comach), un acto de violencia institucional materializada por grupos de carácter paramilitar.

“La ORCAO y la COMACH actúan con el consentimiento de los gobiernos, por tal razón sus acciones contra el movimiento popular y en particular contra las bases zapatistas no son castigadas o perseguidas por el gobierno actual como criminales. Por ejemplo, el actual delegado de gobierno de Ocosingo, Caralampio Caridad Alcázar López, tienen conocimiento de que incluso familias que no pertenecen a la Orcao en Cuxulja, fueron baleadas sus viviendas sin ninguna acción jurídica en su contra, es decir, protección descarada a paramilitares”, denunciaron.

El FNLS afirmó que la ORCAO y la COMACH operan con la aquiescencia de los gobiernos / Foto: Archivo

Afirmaron que los grupos paramilitares actúan para perpetrar asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, y que lo hacen con toda impunidad, estos ataques ocurren en la región Cuxulja a través de la (ORCAO) contra comunidades bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que la agresión paramilitar contra los zapatistas, las comunidades organizadas en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo son constantemente víctimas de intentos de asesinatos, también por parte del grupo paramilitar Los Petules.

“La Orcao y Comach actúan contra el movimiento popular, ya cometieron desalojos a comunidades zapatistas despojándoles de sus tierras y hasta hoy es uno de sus objetivos, y que deja a cientos de familias en condición de desplazamiento forzado, en esta región su particularidad es que actúan contra el movimiento popular independiente”, pedimos el cese de las agresiones a comunidades zapatistas y en tierras del FNLS”, señalaron.