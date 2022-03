Aquí están los problemas: periodistas a Encinas por no acudir a ENP

Periodistas reunidos en San Cristóbal de Las Casas reclamaron al Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, su ausencia, porque están los problemas, aquí están los reclamos, faltan propuestas y respuestas concretas para la protección de las y los periodistas de México.

Jesús Lemus, explicó que desde hace nueve años está desplazado, y le reclamó una y otra vez a Encinas Rodríguez, presente de manera virtual, porque dijo que no hay resultados en materia de protección y seguridad para las y los periodistas de México.





Mientras aumentaban los gritos y reclamos del gremio periodístico, Encinas Rodríguez cerro transmisión virtual, nuestro delito insistió Lemus, es hacer periodismo y decir la verdad, pero lamento que el gobierno de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, no actúe, cómo no lo hizo Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.





@A_Encinas_R representará al sector gubernamental federal en el Encuentro Nacional de Periodistas.https://t.co/HWJ7agD7Up — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 5, 2022





Reiteró en el Primer Encuentro Nacional de Periodistas (ENP) en San Cristóbal de Las Casas, luego de que Encinas Rodríguez reactivó comunicación virtual, pues reiteró que no solo no hay investigación, porque los comunicadores exigimos que los servidores públicos se activen y sean congruentes.

Lemus indicó que estábamos cansados, tenemos miedo, esta profesión la abrazamos, necesitamos que las autoridades nos atiendan, que el Estado Mexicano actúe porque no tenemos derecho a sufrir como un perro.

A mí me balearon mi vehículo

María Luisa Estrada, periodista

Otro orador, expuso que en Chihuahua, ha sido víctima de tantos agravios, mientras que la reparación del daño no se atiende, luego al exigir justicia me amenazan se muerte, los agresores están identificados, a dos años y medio de las amenazas nos hay resultados, no obstante la tortura y secuestro, ahora presenta discpacidad, soy y seguiré siendo periodistas, mientras que las agresiones ocurren todos los días, mientras que el gobierno federal no cine con garantizar seguridad.

Por su parte, María Luisa Estrada, dijo que el trabajo de investigación convierte a los profesionales de la comunicación en blanco por parte de las instituciones públicas, "a mí me balearon mi vehículo", sin embargo, no hay mecanismos de protección a los periodistas.

Periodistas le reclamaron al Subsecretario de Gobernación; Alejandro Encinas, su ausencia ya que pese a la insistencia de que el gremio periodístico pida apoyo este no ha recibido respuesta

Vía: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/dgIOf0YJI0 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) March 5, 2022