Grupo de autodefensa "El Machete", a casi dos años de su aparición en Chiapas

Pantelhó.- El grupo de Autodefensa El Machete que opera actualmente en el municipio de Pantelhó, y que está rodeado por los municipios de Chenalhó, San Juan Cancúc, Chalchihuitan, ubicado en la región altos de Chiapas, desde su aparición en la cabecera municipal han realizado retenciones de manera violenta e injusta, a pesar de que ellos han dicho que este grupo es para buscar la paz en el municipio.

Un 9 de mayo de 2021 se creó este grupo de Autodefensa y su bastión principal es en la comunidad San José Tercero Buenavista en este municipio, y su primera aparición fue un 26 de julio de 2021 donde llevaron retenidos a 21 personas con los siguientes nombres: Delmar Gallegos Alfaro, Filiberto Aguilar Ballinas, Filiberto Orlanis Aguilar Hidalgo, Raúl Leovigildo Ramos Cancino, Mariano Gómez, Catarino Martínez Aparicio, Miguel Díaz Monterrosa, Jesús Idelfonso Aguilar Morales, Juan Sántiz Pérez, Julio Urbina Gutiérrez, Luis Aguilar Moreno, Juan Ruiz Hernández, Luis Ángel Santiago, Alejandro Díaz Hernández, Alonso Entzín Ruiz, Juan Sántiz López, Mariano Sántiz, Manuel Santiz Cruz, Isidro Cruz Alcázar, Manuel Ruiz López y Felipe Gómez, pero hasta la fecha estas personas siguen desaparecidas, mientras sus familiares continúan exigiendo a los gobiernos la aparición con vida.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

En un video difundido el 12 de febrero de 2021, el propio Autodefensa el Machete dijo desconocer sobre la desaparición de las 21 personas, y que no fueron ellos los que retuvieron, a pesar de que los mismos familiares afirman que tienen testigos y que fueron el grupo de autodefensa, y que además existen videos donde ellos mismos lo tenían formado las 21 personas en el kiosco del parque Central de Pantelhó, y los familiares afirman que los Machetes se llevaron las personas.

El motivo de la aparición de este grupo de autodefensa en Pantelhó, presuntamente es con la finalidad de combatir la ola de delincuencia, robos y secuestros que se han registrado en la cabecera municipal de Pantelhó, y que no permitirán que sigan registrándose más violencia, pero la misma ciudadanía ha denunciado que el propio Machete son los que han llevado a cabo retenciones y luego los liberan porque según les cobran una multa o simplemente los encierran en la cárcel de la cabecera municipal de Pantelhó, porque ellos mismos están de acuerdo con las 86 comunidades, así como a las autoridades del consejo municipal.





Han realizado retenciones de manera violenta e injusta, a pesar de que ellos han dicho que este grupo es para buscar la paz en el municipio / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Hay que recordar al anterior concejo municipal Pedro "N" se encuentra en la cárcel en el Amate presuntamente involucrado sobre la desaparición de las 21 personas y es que anteriormente Pedro fue nombrado por el grupo autodefensa el machete junto con representantes de las comunidades de Pantelhó y luego el congreso del estado lo reconoció y le dan su nombramiento como autoridades del consejo municipal de este municipio, y el propio Machete desconoció a Pedro y se nombra otro consejo.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

La última aparición del grupo de Autodefensa el Machete fue hace tres días en una de las comunidades de Pantelhó condenando la nueva aparición de otro grupo de Autodefensa, invitando a la población que no se dejen engañar por este grupo ya que según viene de otro municipio y que se dedicarán al robo y asalto en las carreteras y comunidades pero el autodefensa no lo permitirán porque ellos señalan que este se creó precisamente para defender a los pobladores del municipio y no permitirán más violaciones de Derechos Humanos.

El propio Machete aceptó haber retenido recientemente a tres personas y que fue una equivocación de haberlos retenido y luego liberado días después y que presuntamente estos tres retenidos estaban involucrados de la muerte de una mujer esposa de un comandante del machete, pero los retenidos fueron liberados.

El grupo se compone de aproximadamente 100 personas armadas con R15, Cuerno de Chivo, Escopetas, rifles Calibre 22, así como pistolas de 9 mm, y han señalado que no permitirán más violencia en el municipio de lo contrario ellos actuarían para defender el pueblo.

Finalmente, la población y los municipios cercanos han descalificado este grupo el Machete porque han retenido a gente inocente y luego los liberan y el más grave fue la retención de 21 personas el 26 de julio de 2021 y que hasta la fecha se conocen dónde están, a pesar de que la Comisión Nacional de Búsqueda han buscado en las montañas y cerros de Pantelhó pero jamás han encontrado a los desaparecidos, por lo que siguen condenando a este grupo ya que únicamente se han dedicado a desestabilizar la paz y el orden en el municipio y sus alrededores.