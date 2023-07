Por segundo día, docentes bloquean carretera Tuxtla-San Cristóbal en demanda de pagos

Los maestros pertenecientes a la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas (CRACH) del Nivel de Educación Indígena (NEI), afiliados a la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), continúan con el bloqueo carretero en el tramo de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez por segundo día consecutivo. La única demanda de los docentes es la liberación de los cheques correspondientes al magisterio, afectando a más de 25,000 maestros, así como el pago de salarios a maestros interinos que tienen más de 2 años de adeudo.

Sergio Gómez Martínez, coordinador en la región altos de Chiapas, explicó en una entrevista que los habilitados para recibir los cheques se encuentran en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero hasta el momento no han recibido los cheques correspondientes a la región altos de Chiapas ni de todo el estado. Ante esta situación, el bloqueo carretero continuará y los maestros tienen programada una reunión a la 1 de la tarde en el palacio de gobierno para abordar el tema.

También puedes leer: Maestros bloquean carreteras de Chiapas ante falta de pagos

"Estamos aquí nuevamente bloqueando la carretera para exigir la liberación de los cheques que han sido retenidos. Ayer se comprometieron a liberar más de 25,000 cheques del magisterio durante el día de hoy, pero hasta ahora no hemos recibido nada. Los habilitados se encuentran en la pagaduría de la Secretaría de Educación, pero nos han informado que no han recibido nada hasta el momento. Mientras tanto, a la 1 de la tarde tenemos programada una reunión en el palacio de gobierno, porque nos están exigiendo que nos paguen las quincenas 13, 14 y 15 con tarjetas, pero no lo aceptaremos porque nos cobran comisiones. Seguiremos exigiendo que nuestros salarios sean pagados a través de cheques", declaró Gómez Martínez.









El coordinador de la CRACH del NEI afirmó que la reunión programada a la 1 de la tarde estará acompañada de bloqueos carreteros, los cuales se mantendrán hasta que se llegue a un acuerdo satisfactorio. Una vez que haya un acuerdo, los maestros retirarán los bloqueos en las zonas donde tienen presencia. Mientras tanto, continuarán cerrando la vía, y piden disculpas a la ciudadanía por las acciones tomadas, pero consideran que es la única forma en la que el gobierno los escucha.









El bloqueo carretero por parte de los maestros de la CRACH del NEI ha afectado la circulación y ha generado inconvenientes para los usuarios de la vía. Se espera que las autoridades correspondientes atiendan la situación y busquen una pronta solución al conflicto para garantizar el derecho de los maestros a recibir sus salarios adeudados.