Cardenal Felipe Arizmendi es dado de alta pero aún se recupera tras operación

El Cardenal Felipe Arizmendi, quien fue obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y actualmente ostenta el título de Cardenal en el Estado de México, luego de haber ingresado en el hospital desde el 14 de agosto en su tierra natal estado de México, fue dado de alta, pero aún está en recuperación después de una operación.

El prelado, después de permanecer 1 mes y 27 días en un hospital de la ciudad de Toluca, envió un mensaje a través de video, donde compartió que después de una operación de la garganta dijo que ya fue dado de alta, pero aún está recuperándose desde su tierra natal, el cual pidió sus oraciones para su recuperación.

"Saludo con mucho cariño a todos ustedes, y les comparto que vengo de estar con los médicos que me operaron, y me acaban de dar de alta, significa esto que puedo llevar mi vida más o menos ordinario, todavía tengo una limitación para caminar y la garganta todavía no se acaba de sanar, les quiero agradecer sus oraciones, sus preocupaciones por un servidor, cuentan de mi parte también con mi cariño y mis oraciones permanentemente por ustedes y por sus necesidades, el señor los bendiga a todos”, señaló en su video.

Felipe Arizmendi Esquivel, ya siendo obispo emérito de San Cristóbal, a sus 83 años fue designado Cardenal el año anterior por el Papa Francisco, y hasta el momento radica en su tierra natal Chiltepec, estado de México, donde estará recuperándose bajo los cuidados de su médico.