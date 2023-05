Chalchihuitán sin leyes: muertos en las calles y excesiva venta de drogas y alcohol

Chalchihuitán.- En el municipio de Chalchihuitán ubicado en la región altos de Chiapas y uno de los municipios de extrema pobreza, ha sufrido sus habitantes violencia ante la excesiva venta de alcohol, drogas, homicidios que se han registrado recientemente en este municipio tzotzil y los pobladores señalan que ya está cansados y piden la presencia del ejército, la guardia nacional y la policía estatal para restablecer la paz y la tranquilidad en el municipio.

La ciudadanía denunció vía celular que, en menos de 15 días, se han registrado tres homicidios en diferentes puntos del municipio de Chalchihuitán y los pobladores señalan que el municipio no cuentan con suficientes policías, no cuentan con armamento y así no pueden combatir la venda drogas, así también no están capacitados para enfrentar a cualquier tipo de violencia.

A finales del mes de abril un catequista fue asesinado presuntamente acusado de practicar la brujería, y qué el presunto responsable del homicidio fue detenido pero al no tener pruebas esta persona fue liberado días después, el segundo homicidio se registró hace tres días en una carretera de terracería donde un comandante de la policía municipal fue emboscado cuando viajaba con su esposa a bordo de su vehículo particular, lamentablemente ella perdió la vida quedando lleno de sangre dentro del vehículo, mientras el comandante se lanzó al río pero tenía un impacto de bala en el pecho con salida en la espalda y es trasladado a un hospital de San Cristóbal de las Casas.

En menos de 15 días se han registrado tres homicidios en diferentes puntos del municipio / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Mientras el tercer homicidio se registró hace dos días en una carretera de terracería donde fue privado de la vida a Don Sebastián Núñez Pérez de 58 años de edad, originario del paraje Patchentic, esta persona se supo que le habían cortado la cabeza y hasta el momento se desconoce quién es el responsable, la esposa y su menor hija del hoy occiso quedaron totalmente abandonadas, sin comida, sin el apoyo de ninguna persona y únicamente está esperando que se haga justicia y por temor a represalia omiten su identidad.

"No hay seguridad, no hay justicia en Chalchihuitán, hay mucha venta de alcohol y estupefacientes queremos la presencia del ejército la guardia nacional y la policía Estatal para que haya paz en el municipio, ya que únicamente existen como 15 policías y sin armas y así no pueden combatir la ola de violencia que hay en el municipio, además únicamente hay un policía en cada comunidad, pero así no se puede evitar todo tipo de robos y asaltos", señaló uno de los habitantes.

Finalmente, recordaron que hace una semana se llevó a cabo una marcha de feligreses católicos en el municipio donde exigieron un alto a la venta de alcohol y drogas, así como el cierre de cantinas, y anuncian en los próximos días se llevará a cabo otra marcha para seguir exigiendo a las autoridades en los tres niveles mayor seguridad en el municipio, "ya no queremos más muertos, ya no más drogas, alto a la venta del alcohol y el cierre de las cantinas, se está saliendo de control el municipio y las autoridades tanto federal y estatal deben de intervenir para que el pueblo pueda vivir en paz".

