Concentración migrante representa riesgo sanitario por Covid-19: Empresarios

Tapachula enfrenta la tercera ola de contagios, sin embargo, las autoridades de los tres órdenes de gobierno se mantienen apáticos al grave riesgo que presenta la alta concentración de migrantes para la población, afirmaron representantes de la Iniciativa Privada.

El presidente de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Costa de Chiapas, Pascual Necochea Valdez, afirmó que es preocupante por el tema sanitario el ingreso masivo de migrantes de diversas nacionalidades, sobre todo porque no acatan las protocolos de salud por la pandemia del Covid-19.

Dijo que lamentablemente los migrantes no usan cubrebocas ni respetan las medidas sanitarias que recomiendan las instituciones de salud, además se concentran en grupos que no respetan el distanciamiento social, lo que sin duda aumentan los riesgos en estos momentos que se vive un incremento de contagios y de fallecimientos por Covid-19.

Señaló que Tapachula se ha convertido en el muro se contención de Norteamericana, ya que es en esta ciudad en donde se quedan varados miles de migrantes durante muchos meses, sin embargo, no hay apoyo de la Federación para resolver no solo el problema migratorio sino también sanitario.









"Nosotros hemos hecho el llamado para que se atienda esta situación y hemos alzado la voz para resuelva este problema que molesta a la ciudadanía y no es el hecho de los migración, sino de que las autoridades agilicen los trámites para que estas personas continúen su camino", abundó.

Por su parte el secretario de Procentro, Aníbal Enrique Núñez, indicó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberían de endurecer las medidas contra los migrantes renuentes a los protocolos sanitarios, tal y como sucede en otros países, de lo contrario no se podrá controlar la pandemia en esta ciudad.

Puntualizó que las autoridades han emprendido campañas de prevención y concientización pero ni así hacen caso, por lo que es necesario aplicar otro tipo de medidas, ya que es lamentable que los extranjeros se apoderen del primer cuadro de la ciudad, y sobre todo que se aglomeran y no usen cubrebocas.

Remarcó que hay comerciantes adheridos a Procentro que han externado su molestia por la excesiva aglomeración de migrantes en la calles del primer cuadro de la ciudad, y so re todo porque hasta obstruyen el acceso a sus establecimientos.

"Los migrantes no acatan las medidas preventivas y las autoridades no les hacen nada, hemos enviado oficios a las autoridades pero no nos escuchan, situación que nos preocupa porque este escenario representa un riesgo en plena tercer ola de la pandemia", acotó.