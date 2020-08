Padres piden librar cuotas de inscripción en Federal 2

Padres de familia de la escuela secundaria Matías de Córdova No. 2 mostraron su inconformidad por la imposición de cuota por parte de los directivos de esta institución que cobran 300 pesos para inscripción y reinscripción de alumnos a este plantel.

Loa quejosos señalaron, que apenas el pasado viernes el portal oficial en Facebook de esta institución publicó un anuncio en el que se daba a conocer un número de cuenta y el titular de la misma identificado como Francisco Javier Ramírez Villatoro, para que realizaran el depósito de la cuota de sus hijos.

Sin embargo, acusaron que no debería existir tal imposición, ya que las clases no iniciarán de manera presencial, aunado a que aseguran se deben seguir los lineamientos de la Secretaría de Educación en México de no cobrar tales cuotas para apoyar la economía de las familias afectadas por la pandemia.





“Estamos de acuerdo en pagar la cuota, pero creo que sería conveniente depositarla cuando empiecen las clases presenciales. Ahorita se van a gastar el dinero y cuando empiecen las clases ya no habrá dinero en caja”, expuso el usuario Julio Cac.

Los tutores apuntaron que el inicio de clases en este plantel está en incertidumbre, aunque la pandemia permitiera el regreso a las aulas, ya que la Federal 2 está en reconstrucción en la mayor parte de su edificio dañado por el terremoto que sacudió en 2018 la entidad.

La Dirección de la escuela a cargo de Rosabel Ramírez López, informo también que se realizará el proceso de registro de los menores de edad a partir de hoy lunes 17 de agosto en horario de 8:00 a 9:30 para primero, segundo y tercero A; de 9:30 a 11:00 horas para primero, segundo y tercero B; de 11:00 a 12:30 para primero, segundo y tercero C.









Mientras que el martes 18 de agosto se hará para primero, segundo y tercero D en horario de 8:00 a 9:30 horas; primero, segundo y tercero E, de 9:30 a 11:00 y de 11:00 a 12:30 para primero, segundo y tercero F.

En el caso del turno vespertino, hoy 17 de agosto en horario de 14:00 a 15:30 horas se aplicará la inscripción para primero, segundo y tercero G; de 15:30 a 17:00 horas para primero, segundo y tercero H. Para el martes 18 de agosto de 14:00 a 15:30 horas se hará́ la recepción para los alumnos asignados a primero, segundo y tercero I; de 15: 30 a 17:00 horas, para primero, segundo y tercero J.

El miércoles 19 de agosto de 14:00 a 15:30 horas, será́ el espacio para primero, segundo y tercero K y de 15:30 horas a 17:00 horas para primero, segundo y tercero L.