Desde hace 20-25 años San Cristóbal sin avances: empresario

San Cristóbal de Las Casas. - Luis Villafuerte Pérez, presidente de la Asociación Civil, consideró que desde hace 20 -25 años, esta ciudad no ha ten ido un crecimiento en economía, seguridad, trabajo, y que por el contrario muchos han emigrado por la falta de empleos.

“Hablo de 20-25 años, no hemos visto avances, San Cristóbal no ha tenido ningún crecimiento, lo mas destacable en estos últimos 15 años son andadores, que eso lo pide cualquier ciudad que recibe turismo, pero si volteamos vemos inseguridad, no hay paz, vemos a un San Cristóbal desgastado económicamente, que todo el que llega a gobernar es de este lado, que ya saben donde esta el cajón, la caja fuerte, y llegan a eso, se olvidan el sueño de gobernar por San Cristóbal”, dijo.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Esta agrupación adelantó que lanzarán la campaña “buenas noticias para tu colonia” donde llevarán campañas de salud, red de mercadeos, donde además verán el trabajo de los artesanos y les podrán comprar en línea, y hacerles creer sus mercadeos”.

“Desde mi trinchera, como empresario sé cómo generar empleo, hemos aprendido con varias fórmulas, como el fracaso, pero me queda claro que hay que impulsar a la persona que nos está ayudando, que tiene un sueño, se trata de una Red de Mercadeos, se van a dar cuenta en los próximos días, de esta red de mercados que a corto plazo muchos van a ser beneficiados”, añadió Luis Villafuerte.

Por último, dijo que en conjunto con sus amigos empresarios van a trabajar a marchas forzadas para consolidarse e incluso hacer crecer el proyecto a nivel estatal, ya que hay problemas en muchas ciudades como Comitán y Tuxtla Gutiérrez.