¡La UNACH no me cuida, me cuidan mis amigas!: alumnas alzan la voz por todas en Coita

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chiapas llevaron a cabo una marcha para conmemorar el 8 de Marzo

El contingente tomó la vía panamericana con rumbo a la facultad de la Unach / Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas



Ocozocoautla.- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) llevaron a cabo una marcha para conmemorar el 8 de Marzo, haciendo un recorrido desde el parque de Cruz Blanca de esta ciudad hacia su escuela. El pequeño contingente integrado por cerca de 40 jóvenes mujeres, vistieron con blusa negra, además de llevar pañuelos en colores morados y verdes, representando la lucha femenina, dejando en claro que es importante alzar la voz y no callarse.

La marcha concluyó justo frente a la Unach, que en este día no abrió sus puertas / Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Señalaron que a pesar de que la convocatoria no fue la que esperaban, están sabedoras de que su movimiento se república en muchas partes del país, por lo que no querían que esta fecha pasara desapercibida, en la búsqueda de una construcción social igualitaria, en el que se busca erradicar la violencia de género pero sobre todo pide a las autoridades que se castiguen a quienes agreden en todas las formas a las mujeres.

Esperan que este movimiento siga trascendiendo en todo el país y que exista una mejor sociedad / Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Destacaron que hay mujeres que en su lucha las callaron, además de conmemorar aquellas que por desgracia acabaron con su vida, por ello entre los carteles que mostraron estaba el grito de todas por las que hoy en día no pueden gritar.



Elementos de la Policía Municipal acudieron hasta el parque de Cruz Blanca para brindar resguardo a las chicas, y llevar a cabo un operativo preventivo vehicular durante la marcha de estas mujeres. Lee también: Mujeres desplazadas de Ocosingo, Aldama y Chalchihuitán crean marcha del 8M en SCLC Los gritos de lucha, consignas de fuerza hacia las mujeres, de derechos, de justicia, de igualdad son los que se oyeron en esta manifestación, en el cual algunos automovilistas que toparon al contingente levantaron el pulgar en señal de apoyo, así como otros que tocaron el claxon para respaldar el movimiento.

La Policía Municipal acudieron hasta el parque de Cruz Blanca para brindar resguardo a las chicas / Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

El contingente tomó la vía panamericana con rumbo a la facultad de la Unach, por lo que en su camino cruzaron justo frente a la preparatoria 1 de esta ciudad, en donde salían alumnas quienes grabaron el momento pero que no se atrevieron a unirse al grupo, pero si aplaudieron la manifestación. La marcha concluyó justo frente a la Unach, que en este día no abrió sus puertas, por lo que las chicas terminaron por colocar sus pancartas en las instalaciones del plantel, dejando en claro que esperan que este movimiento siga trascendiendo en todo el país y que exista una mejor sociedad.



