Embajada de Estados Unidos lanza alerta por violencia en Chiapas

Ante los hechos ocurridos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas este lunes la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México ha recibido informes de violencia en San Cristóbal, tras el asesinato de un líder o empresario artesano por lo que emitió una alerta a sus conciudadanos .

El documento hace referencia a la noche del 17 de abril, los medios informaron la presencia de un gran número de individuos armados en el barrio Ojo de Agua. Además, hubo reportes de disparos en la Zona Norte y movimiento de convoyes militares hacia dicha zona.

Hoy, los medios informan que las empresas y escuelas locales están cerradas, por lo que pide a los ciudadanos estadounidenses extremar las precauciones si viajan por San Cristóbal de las Casas o sus alrededores.





Security Alert: Violence in Chiapas - U.S. Embassy Mexico City has received reports of violence in San Cristobal, Chiapas following the killing of a local businessman.https://t.co/f91l6SBpjA pic.twitter.com/LckAWaV7tX — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 18, 2023





La Embajada de los Estados Unidos recuerda a sus ciudadanos estadounidenses que la alerta de viaje a este municipio de Chiapas está clasificado como Nivel 2 por lo que deben ejercer mayor precaución debido a la delincuencia.

Señalan que entre las acciones y recomendaciones a tomar las siguientes: