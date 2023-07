Suspenden fraccionamientos en Berriozábal por irregularidades, exigen proteger el patrimonio

Berriozábal.- Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal llevaron a cabo la suspensión de dos fraccionamiento que no cumplen con lo establecido en la ley, además aprovecharon a hacer un llamado a las personas para que no compren en sitios que no estén debidamente reglamentados.

Explicaron que desde hace varios meses, las autoridades municipales en coordinación con el gobierno estatal han llevado a cabo acciones en pro de proteger el patrimonio de las personas, esto a partir de las denuncias de personas que compraban sus predios en sitios irregulares.

Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Asimismo dieron a conocer que derivado de las acciones de seguridad, fue como en su momento se logró el desalojo de predios que estaban invadidos y que los líderes habrían vendido parte de sus tierras a las personas, quienes al final de cuentas terminaron perdiendo su inversión al comprar en tierras que no contaban con un sustento legal.

En este sentido, las autoridades municipales hicieron un llamado a la población para evitar la compra de lotes irregularidades, por lo que explicaron que antes de hacer alguna inversión, es necesario que se acerquen al área de la Secretaría de Desarrollo Urbano para poder recabar información adecuada del inmueble que se pretende adquirir.

Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

“Es importante que la ciudadanía pueda informarse a detalle acerca de las condiciones jurídicas del terreno o predio y la persona o empresa con quien realiza el trato; esto con el objetivo de que las y los ciudadanos no sean víctimas de fraude y protejan su patrimonio”, detallaron las autoridades.

En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, “realizó actividades de suspensión de 2 fraccionamientos que no cumplen con lo establecido en la ley de fraccionamiento y conjuntos habitacionales del estado de Chiapas y de la ley de asentamientos humanos y ordenamiento territorial del estado de Chiapas”, informaron.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️