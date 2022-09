Feministas exigen al congreso local el aborto legal en San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas.- Feministas de San Cristóbal de Las Casas salen a las calles para exigir al congreso local la despenalización del aborto, ya que actualmente hay mujeres y adolescentes no pueden tener sus bebés o simplemente no pueden ser madres, por lo que esta tarde salieron a protestar.





Lee también: Inicia marcha en Tuxtla para el acceso al aborto legal y seguro en Chiapas





Al respecto, cerca de 100 feministas, frente al hospital de las culturas en San Cristóbal, iniciaron una marcha hasta llegar a la plaza catedral dónde concluyeron con un mitin, la finalidad de ésta protesta es para exigir la despenalización del aborto.













En ésta marcha se unieron otras organizaciones y en conjunto exigieron al congreso local y la cámara diputados la despenalización del aborto, ya que muchas mujeres y adolescentes sufren una violación sexual y muchas de ellas no están listas para ser madres, en este caso las adolescentes no están preparadas, mientras las mujeres adultas por temor no pueden abortar.

Por lo que pidieron a la sociedad que se unen a ésta protesta y seguir exigiendo la despenalización del aborto, ya que actualmente el aborto es penado en Chiapas y México, todas las participantes durante el mitin que se llevó a cabo en la plaza catedral exigieron al gobierno y al congreso despenalizar el aborto.