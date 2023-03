San Cristóbal de las Casas.- Hubo fraude en las pasadas elecciones para elegir la nueva dirigencia estatal del magisterio de la sección VII del SNTE en Chiapas, así lo señalaron un grupo de maestros de la región altos de la entidad y que impugnarán ante las instancias correspondientes, por lo que a partir de mañana se empezarán presentar las pruebas.

Manuel de Jesús Mendoza Vázquez quien fuera candidato para la dirigencia estatal del magisterio de la planilla amarilla, afirmó que estas elecciones hubo un fraude cometido por la planilla roja y que no permitirán que quede impune este fraude y que varios maestros no lograron votar, a pesar de que le exigieron a las autoridades electorales de la CNTE, algo que no accedieron









"Nosotros como planilla amarilla vamos a impugnar estas elecciones porque hubo un fraude, nos robaron y no reconocemos a la planilla roja que según es el ganador de las elecciones del día de ayer martes 14, porque varios maestros querían seguir votando pero ya no lo dejaron entrar, cerraron el portón a pesar de que ellos ya estaban haciendo filas, y más tardar el día de mañana vamos a empezar a impugnar porque tenemos 72 por horas para hacer todo estos trámites", señaló Mendoza Vázquez.





¿Hubo fraude? Planilla Amarilla impugnará elecciones del magisterio / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Por lo que pidió al magisterio quienes votaron a favor de la planilla amarilla estar pendientes, porque esta planilla roja según la ganadora, no permitirán que se apodere de la dirigencia estatal del magisterio, porque hubo mano negra, por lo que estarán iniciando una lucha a partir de este miércoles 15 de marzo.

