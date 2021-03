Exigen resolver contaminación de desechos sólidos en Ocosingo

En el municipio indígena de Ocosingo se ha suscitado un problema social derivado de la contaminación ambiental por la falta de un plan integral para el tratamiento adecuado de los desechos sólidos, reclaman que el presidente municipal con licencia Jesús Oropeza Nájera, no cumplió a su promesa, no obstante que busca la reelección para los comicios del 6 de junio, en tanto que el alcalde interino Pedro Mena, no ha manifestado capacidad de atención, ni voluntad política de solución.

En las últimas horas habitantes de la zona no permitían el acceso a los camiones de la basura del Ayuntamiento, por lo que fue necesaria la presencia de elementos de la policía municipal al mando del comisario Carlos Antonio Bandala de Jesús, debido a la problemática de inconformidad social que se ha estado presentando.





También intentaron retener a trabajadores de limpia del ayuntamiento y entró al lugar personal de protección civil. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





También intentaron retener a trabajadores de limpia del Ayuntamiento y entró al lugar personal de protección civil al mando de Jorge Antonio Corzo de León, vialidad municipal al mando del oficial Oliver Filemón y una unidad con cuatro elementos de la policía estatal al mando de Francisco Hernández Núñez.

Los habitantes del lugar cercano al basurero municipal se encontraban con actitud agresiva en contra de los servidores públicos municipales, quienes acusaron al presidente municipal interino Pedro Mena, de falta de capacidad para resolver el problema por la acumulación de basura a cielo abierto.

Ingresó un equipo antimotín de la policía municipal que realizó la detención de 12 personas de ambos sexos, también se hizo la verificación de la matrícula de unos vehículos que se encontraban en dicho lugar encontrando una camioneta de la marca Nissan color blanca con redila, color verde con placas del estado de Chiapas con número de serie 306DD148006K010792 con reporte de robo en el estado de puebla.

En la comunidad cercana al basurero municipal hay molestias por lo que acusan falta de capacidad del ayuntamiento para resolver el problema derivado de la falta de infraestructura para el tratamiento adecuado de la basura, sin embargo, siete personas ex servidores públicos municipales realizan proselitismo político en busca de una candidatura para las próximas elecciones, entre ellos el ex alcalde Oropeza Nájera.





