Feminicidios rompen récords en agosto en el Soconusco

Los casos de feminicidios en la región Soconusco van al alza, ya que el mes de agosto ha roto el récord mensual de las cifras que se venían contabilizando de enero a julio, que es de 2 feminicidios por mes; ahora, a la mitad del mes de agosto, se tienen registrados tres casos de feminicidios en esta región.

La fundadora de la asociación Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, dio a conocer que es lamentable que, en lugar de ir controlando este delito, se tenga un incremento en el último mes; asimismo a la par del aumento de feminicidios, también se registra un incremento en la violencia de todo tipo contra las mujeres.

Indicó que aun cuando persisten estos delitos, es desafortunado que el gobierno no esté invirtiendo el recurso humano para atender esta variante ascendente de violencia contra las mujeres, niñas jóvenes, adultas y ancianas, pues en casi 4 años del actual gobierno, se cuenta con el mismo número de personal en los ministerios públicos y en los agentes investigadores.

Te puede interesar: Asesinan a joven mujer en Villa Comaltitlán, su cuerpo fue arrojado a un pozo

Comprendió que las personas que atienden el testimonio de las denuncias, hacen lo que pueden con el recurso que les dan para hacer su trabajo, sin embargo, es necesario que el gobierno magnifique este problema para atenderlo, dado que la violencia ocurre en los 16 municipios de la región, por lo cual, cada uno de ellos debería de contar con las herramientas para hacer las medidas de protección.

Con 25 años en el trabajo de protección a las mujeres, Simón Ortega reconoció que el grado de impunidad en los feminicidios es alto, ya que, no se logra atrapar a los agresores, además, muchas de las mujeres que son asesinadas, no logran ser identificadas, y por lo tanto no se avanza en la investigación, aunque aclaró que se han tenido resultados en el castigo a las personas por violencia familiar, pederastia y otros delitos relacionados.





De enero a julio se contabilizaron 2 feminicidios por mes, en lo que va de agosto se han registrado 3, el 60 % de los feminicidios quedan impunes / Foto: Cuartoscuro





Enfatizó que de acuerdo a estimaciones, 6 de cada 10 feminicidios que se presentan en Chiapas quedan impunes, es decir no se castiga al agresor, ya que las autoridades no realizan las investigaciones adecuadas y al final tienden a dar el carpetazo a los casos.

"Desafortunadamente en cada caso que ocurre el porcentaje de esclarecimiento y con ello los castigos a los asesinos es muy poco, se estima que 6 de cada 10 casos quedan impunes en Chiapas", abundó

Puntualizó que, es necesaria que las personas que sufren algún tipo de violencia, abuso o agresión, denuncien los hechos con las autoridades, además, la asociación Por la Superación de la Mujer, cuenta con una línea de atención 962 62 2 50 08 las 24 horas del día, para atender y acompañar a las personas que sufren de este fenómeno social de la violencia.