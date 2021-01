Incrementa flujo migratorio de mujeres con hijos en la frontera sur

Incrementa en un 20 por ciento el flujo de mujeres, niñas y niños migrantes que viajan solos, esto por el temor de ser detenidos por transitar en grupos grandes o en caravanas, indico Fabiola Díaz, de la Fundación Chiapaneca de Mujeres Migrantes (CHIMUMI)

Aseguró, que las mujeres se están arriesgando a aventurarse a realizar la travesía del sueño americano sin sus parejas, pues últimamente las autoridades guatemaltecas, hondureñas y mexicanas han endurecidos los policías para no dejar pasar éxodo masivos.





“Las mujeres han aprendido a que ya no pueden viajar más en caravanas, pues eran detenidas y deportadas a su país de origen, como ha ocurrido en los ultimos éxodos masivos, por ende, han optado por ingresar a la frontera Sur en Operación hormiga con hijos en brazos”, expresó

Criticó, que las autoridades no hayan implementado estrategias para brindar una mejor información a todas las personas que ingresan al país de manera ilegal, máxime, por la presencia del coronavirus, ya que eso pone en riesgo sus salud y la de los mexicanos.

“Nosotros hemos notado que hay muchos menores en la ciudad, algunos acompañados por mamá y otros solos, así como mujeres solteras pidiendo dinero en las esquinas, vendiendo chicles con sus hijos o buscando algún trabajo en las casas para poder salir adelante”, expresó

Destacó, que muchas mujeres agarro de pretexto la presencia del coronavirus para poder viajar solas, aprovechando que en muchas ocasiones que las agarraban las dejaban continuar su camino a diferencia de los hombres que eran hasta golpeados.





“Actualmente las mujeres están buscando otro tipo de rutas para poder ingresar al país por la frontera sur y llegar a Tapachula, ya que en el municipio de Suchiate no existen las mismas condiciones para hacer sus trámites de regularización, como en esta ciudad en donde hay oficinas de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, (Comar), ACNUR e Instituto de Migración”, abundó

Destacó, que la migración seguirá migrando mientras pase el año, pero ya no lo de manera masiva para no ser detenidos por la Guardia Nacional y los elementos del Instituto Nacional de Migración. Finalmente, dijo que están buscando ayuda para una mujer que se aliviará en los próximos días, porque no tiene recursos para comprar ropa, leche y pañales para su bebe.