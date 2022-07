Incrementa maltrato animal en Tapachula, rescatistas exigen sanciones

A pesar de que autoridades, rescatistas independientes y representantes de organizaciones han acordado sanciones contra el maltrato animal, los casos de agresiones contra estos seres vivos no se detienen, ya que a diario se reciben más de 10 denuncias.

Lilia Eugenia Chong Quero, presidenta de la fundación para perros de calle del mismo nombre, lamentó que esta problemática no se reduzca, sino por el contrario, las 10 denuncias que cada rescatista registra, es solo un dato muy superficial, pues se sabe que hay muchos más que no son señalados, por temor a las represalias, pero no deja de ser peligroso para los perros y demás animales, ya sea mascotas o de la calle.

Rescatistas exigen que se aplique el reglamento contra el maltrato animal / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Dijo que las denuncias tienen que ver con violencia física hacia las mascotas, abandono y es que muchas personas los dejan amarrados bajo los intensos rayos del sol o la lluvia, además de no proporcionales alimentación.

Señaló que ante los casos de maltrato, las rescatistas no puede hacer mucho para ayudar a los animales, ya que estos muchas veces se encuentran al interior de las viviendas y por lo tanto no pueden ingresar a rescatarlos, porque incurrirían en un delito al invadir propiedad privada.





Lee también: Escuela, gastos médicos, tu mascota ya puede ser asegurada





"Cuando están al interior de las viviendas no podemos hacer nada, porque no es posible entrar sin el permiso del dueño, ahí son las autoridades municipales las que deben de actuar, hay un reglamento contra el maltrato animal que está vigente y ya se debe aplicar", abundó.

Indicó que la ley de protección para la fauna del Estado de Chiapas estipula una sanción de de 5 a 100 días de salario mínimo o 36 horas de arresto contra los agresores del maltrato animal, por lo que se espera ya se aplique para contrarrestar esta problemática.

Rescatistas llaman a la concientización y el fomento a la denuncia / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Detalló que el tener un perro u otra mascota implica también una responsabilidad, por lo que exhortó a velar por el cuidado de las mismas y evitar esas prácticas o actitudes que dañan a los animales.

Finalmente mencionó que se debe trabajar mucho en la concientización de las personas y en el fomento a la denuncia, ya que es necesaria para que la ley sea efectiva en la defensa de los animales y así contrarrestar esta problemática.