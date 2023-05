¡Pésimo servicio! Habitantes inconformes con empresa que les brinda internet

San Cristóbal de las Casas.- Miles de usuarios de Internet de la empresa Megacable en San Cristóbal de las Casas tienen una inconformidad por este servicio, ya que a cada rato la señal es muy baja o simplemente se pierde totalmente, mientras tanto cada cliente está pagando de manera puntual su mensualidad, por lo que exigen a la empresa sea responsable de los servicios.

Y es que existe un reporte de los daños de la fibra óptica y que este desperfecto es originado desde la ciudad de Puebla y daña todo el sureste mexicano, pero ahora está afectando a los usuarios de Internet en San Cristóbal de las Casas, que son constantes las fallas, las bajas señales, de hecho el más recientes fue la noche de ayer sábado, por lo cual, las denuncian se estuvieron haciendo durante varias horas, lo que origina la inconformidad de los usuario, ya que ellos pagan puntual la mensualidad.

"La falla del servicio de Internet de la empresa Megacable es constante y nosotros como usuarios somos los más afectados porque nosotros estamos pagando puntualmente la mensualidad, y si no pagamos nos cortan el servicio, por eso también exigimos que resuelvan las fallas, porque no es posible que se mantiene en baja señal o simplemente no hay internet, problemas que son a cada rato y exigimos a esta empresa que cumpla con sus obligaciones, porque ellos están llenando sus bolsillos de millones de pesos, mientras los afectados siguen sufriendo", señaló uno de los usuarios.

Hasta esta madrugada del domingo se restableció el servicio y mientras tanto algunos varios pretendían comunicarse con algún familiar por vía WhatsApp o videollamada, pero no lo lograron hacer sino hasta hoy por la mañana, por lo que exigen a la empresa resolver este grave problema que está afectando a miles usuarios.

