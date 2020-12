Más de 130 negocios quebraron en Tapachula por el Covid-19

La crisis que ha provocado la contingencia sanitaria por el coronavirus a hecho que más de 130 negocios del centro histórico de la ciudad bajarán sus cortinas y ya no las subirán por las afectaciones que ha provocado el Covid-19, indicó Aníbal Núñez Mejía, empresario del centro de Tapachula.

“Es lamentable y triste saber que más de 130 negocios no podrán abrir sus cortinas, porque no hay ayuda del gobierno, ya que las autoridades sigue con su negativa, además si acuden a la banca muchos están en buro de crédito, por ende, no pudieron rescatar sus negocios”, comentó.

Explicó, que las empresas que cerraron operaciones fue debido a que no pudieron soportar la crisis económica por la pandemia del Covid-19, ya que algunas adquirieron deudas con sus proveedores, arrendatarios, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública que ya no pudieron liquidar.





“Sin lugar a dudas la falta de ayudó de las autoridades federal, estatal y municipal ayudaron para que las empresas no pudieran salir del oyó en el que cayeron por la falta de ventas durante más de cinco meses”, expresó

Destacó, que la llegada de este virus no solamente vino ha quebrar a varias empresas de la ciudad, sino a generar pérdidas millonarias que tardaran años para poder recuperar.

“Ahorita vienen las fiestas decembrinas, el pago de aguinaldo para los trabajadores de la iniciativa privada y tenemos uno expectativa que nuestras ventas incrementen en un 40% en estos días del último mes del años”, expresó.





Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





Indicó, que para los comerciantes y empresarios no solo de Tapachula, sino de Chiapas, diciembre, es el mejor mes del año en el ramo de las ventas.

Destacó, que en los nueve meses que tiene esta contingencia sanitaria las empresarios chiapanecos han sufrido pérdidas, sin que exista algún programa de apoyo que venga a reactivar la economía de quienes han podido afrentar la situación de manera complicada.

Finalmente, Invito a todos los ciudadanos que llegan al centro histórico a realizar sus compras a que solamente llegue una persona, ya que el virus aún está entre los ciudadanos y no quieren que haya algún rebrote de esta enfermedad.