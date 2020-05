"Me sacaron de mis casillas", aclara doctor Valdés Galán al quererle clausurar su consultorio

San Cristóbal de Las Casas.- "Me he dedicado a curar gente, con calidad humana, sobre todo en estos momentos de dificultad sanitaria, han incrementado las enfermedades respiratorias como la neumonía, la influenza, ahora Coronavirus, tengo mis protocolos, solo he querido coadyuvar, echarle la mano al gobierno que considero ha hecho bien las cosas”, comentó en entrevista telefónica el especialista en enfermedades respiratorias, Miguel Valdés Galán

Aseguró que los consultorios y sanatorios privados se encuentran trabajando en conjunto, y si se expresó mal de funcionarios de gobierno, como se observa en un video que circula por medios de comunicación, fue porque lo “sacaron de sus casillas”, pues recibió la visita de autoridades sanitarias para verificar si cumplía con los protocolos de atención.









Si hice algún comentario como el que se vertió en un video, yo quisiera aclarar que me sacaron de mis casillas, yo estoy atendiendo gente en ese momento, aplicando tratamientos respiratorios, llegan a decirme algunas cosas, pero yo estoy concentrado en sacar a los pacientes, irrumpen por unos señalamientos imposibles de comprar que ni las clínicas de gobierno tienen.









Cuestionado sobre el temor que podría causar atender enfermos con síntomas de Covid-19 por un posible contagio, señaló que es un soldado de la salud y que es momento de demostrar de qué está uno hecho, “claro que corro riesgo por la cantidad de pacientes que estoy recibiendo, pero tengo mis protocolos médicos, me han funcionado muy bien”.









Valdés Galán aclaró no tener contabilizados los pacientes que ha atendido con problemas respiratorios desde el inicio de la pandemia en Chiapas, “pero son muchos, es notorio que han incrementado los pacientes, pero yo no tengo las pruebas, ni puedo hacerlas, estoy atendiendo de acuerdo a mi criterio, integrando diagnósticos y he sacado adelante a un montón de gente”.









Considero que a todos los pacientes los he llevado bien, me ajusto a los protocolos de salud, si se atiende de forma oportuna a los pacientes salen adelante, agradezco que me permitan coadyuvar, si hice un mal comentario fue porque me provocaron, no tengo nada en contra de las instancias de salud, todas las acciones que han emprendido contra el Coronavirus son de reconocerse.









Por último advirtió que nos espera un mes de tremendos contagios, por lo que se tiene que seguir las recomendaciones, porque seguramente se va enfermar más gente, “va fallecer más gente, es importante no salir de casa, hay que seguir las recomendaciones, el Coronavirus sí existe y tenemos muchas posibilidades de salir adelante”.

