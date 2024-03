Menor herida por bala perdida en estado delicado en San Cristóbal

Policiaca Menor de edad herida por bala perdida en San Cristóbal

La menor que recibió una bala perdida en el ojo izquierdo el pasado sábado en el barrio de san Diego en San Cristóbal de las Casas, continúa recibiendo atención médica en el hospital de las culturas, y que no será intervenida quirúrgicamente porque corre el riesgo de perder la vida, así lo dieron a conocer sus familiares, por lo que esta semana podría salir del nosocomio.

Al respecto, doña Eloísa Angelina Vázquez Sánchez, madre de la menor, en entrevista dijo que su hija sigue recibiendo atención medica en el hospital de las culturas, y que afortunadamente no le han solicitado medicamentos, pero lamentó que su menor no será intervenido quirúrgicamente, porque es un alto riesgo de una intervención quirúrgica, por lo que decidió aceptar las decisiones de varios médicos especialistas.





“Llegó un doctor especialista y nos dio la noticia que existe un gran riesgo de una operación, porque podrían tocar un nervio y sería riesgoso para ella, yo tengo mucho miedo que la bala quede ahí adentro, y como madre le dije que no quiero perder a mi hija, ya decidí que no lo van a operar, llegó otro doctor y nos dieron los mismos diagnósticos, y si lo operan le puede pasar algo peor, afortunadamente está comiendo bien, yo la veo bien, pero me da miedo porque la bala sigue adentro”, indicó.

Recordó que, en el momento del accidente, ellas estaban en su casa, pero en unos segundos vio a su hija sangrando en el rostro, por lo que decidieron tomarle unas placas, luego le informaron que tenía una bala cerca del ojo izquierdo, y era una bala perdida que había entrado en la lámina de su casa, por lo que decidieron internarla en el hospital de las culturas.

Finalmente, dijo que el incidente ocurrió en el barrio de San Diego en San Cristóbal y que su menor hija estudia en la telesecundaria de San José Buenavista en San Cristóbal, hasta el momento no ha presentado su denuncia formal, “posiblemente los médicos podrían darle de alta para mañana jueves, después presentaré la denuncia en la instancia correspondiente”.

