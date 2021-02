Mueren 10 pacientes de Sida, salud desvía atención por Covid-19: Activistas

La Secretaría de Salud de Chiapas se ha olvidado de todas las enfermedades por poner su máxima atención en tema del coronavirus, lo cual, ha propiciado la muerte de 10 perdonas con sida, indico, Rosemberg López Samayoa, presidente de “Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida" A.C.

“Preocupa, porque no se debe desatender la enfermedad del SIDA, ni a ningún otro paciente con algún tipo de enfermedad terminal, ya que por no recibir su medicamentos o la atención precisa se están muriendo”, indicó.





Aseguró, que dicha Secretaría se ha olvidado de atender a este tipo de pacientes y a los que llegan con otros padecimientos, ya que todo el recurso lo están utilizando para atender la enfermedad del Covid-19. Destacó, que por dejar de atender a los pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana su salud agravo hasta causarles la muerte.

“Es urgente que las autoridades, principalmente de la Secretaría de Salud tomen en cuenta a todos los enfermos que han dejado de recibir atención por la contingencia sanitaria que se vive desde que apareció el Covid”, expresó Señaló, que las personas que hace un año tenían el diagnóstico de VIH, ahora, por no recibir tratamiento oportuno se encuentra más graves con SIDA, lo cual, pone en mas riesgo su vida.

“Si una persona con Sida no recibe su tratamiento de manera oportuna difícilmente puede superar esta enfermedad que mata a muchas personas en el mundo”, abundó. Finalmente, exigió a las autoridades que no se olviden del cuidado de las personas con VIH/Sida para que no sigan perdiendo la vida por la falta de atención.