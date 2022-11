Padres de familia de la escuela Bilingüe Melchor Ocampo exigen clases para sus hijos

Chilón.- Varios padres de familia de la Escuela Primaria Federal Bilingüe Melchor Ocampo, de la comunidad Mequeja del municipio de Chilón, Chiapas, exigieron a las autoridades educativas el contrato de por lo menos un maestro en esta escuela, ya que hay un grupo de alumnos que no estan recibiendo clases desde hace varios días.

Y es que una maestra se jubiló desde el pasado 1 de octubre de 2022 y desde esa fecha los alumnos no han recibido clases, únicamente llegan a los salones, pero no reciben clases por falta de maestro en este grupo, por lo que exigieron los padres de familia la presencia de un maestro para que sus hijos ya no pierdan más días de clases.





Por lo que varios padres de familia exigieron a las autoridades educativas el contrato inmediato de un maestro, ya que son 35 días sin recibir clases a más de 30 alumnos de la escuela primaria federal bilingüe Melchor Ocampo en esta comunidad Chol.





Han solicitado a las autoridades educativas el contrato de un maestro para este grupo, pero les han manifestado qué está en proceso la contratación, por lo que urgieron el contrato inmediato de un docente, piden ya no más mentiras hacia los padres de familia, "exigimos a las autoridades de la secretaría de educación enviar un maestro en esta escuela, los niños solo llegan y no reciben clases*.