¡Día de fiesta! Parachicos llenan de alegría las calles de Chiapa de Corzo

Parachicos se dieron cita en punto de las 9:00 de la mañana en la casa del patrón, Rubicel Gómez Nigenda, para salir por las calles de Chiapa de Corzo esto para anunciar la fiesta grande además de honrar a 3 santos; Señor de Esquipulas, a San Antonio Abad y San Sebastián.

Antes de salir el patrón les dio la encomienda de que el traje que portaban de parachico es vestirlo con fe, respeto, tradición, ya que eso se hereda de generación en generación, quienes muchos desde sus abuelos salen por las calles chiapacorseñas.

José Geovani Hernández Estrada, originario de Tuxtla Gutiérrez, pero con años de vivir en Chiapa de Corzo, comentó que está tradición ya es de muchos años desde la historia de María de Ángulo, y es una tradición que va pasando a generaciones.





El lleva alrededor de 25 años saliendo por las calles de este pueblo mágico, José no pudo contener las lágrimas al preguntarle que significaba para el salir vestido de parachico, a lo que respondió que se sueña, se piensa, se vive; para él es un sentimiento indescriptible, que se hace con amor y pasión.

Hasta el momento el es el primero de los hombres de la familia que sale por las calles, en dado caso de que el tenga su familia, asegura que le inculcar a sus hijos esta bonita tradición. La madre de José fue quien le heredó este legado porque ella era quien salía de parachico no su papá.

Ante ello aseguró que quien venga de otro lado y porte este traje le encantará o lo vivirá como el lo ha hecho, pero que corra por sus venas. El traje indicó que no es costoso, esto siempre y cuando el lugar donde se adquiera, puede ser sencillo o caro pero no es el precio si no el gusto de la persona que está dentro del traje, ya que ser parachico se nace no se hace, concluyó.

Cabe mencionar que el recorrido fue extenso el cual dura todo el día, donde disfrutan de bailar al son de la marimba, sonando el chin chin y gritar por las calles los nombres de los santos y a una sola voz corean ¡Viva!, cabe mencionar que en cada recorrido visitan las casas en donde familias les hacen sus altares, entrando para bailarle y celebrarlo.

Cada uno de ellos realiza una encomienda, dándole gracias por todas las bendiciones que año con año les ha dado, además muchos ofrendan cosas o hacen promesas ante los milagros que les ha realizado.