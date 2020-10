PC pide evitar cruzar el río Suchiate caminando o nadando

Protección Civil del municipio de Suchiate pidió a las personas que eviten cruzar el río caminando o nadando, ya que las corrientes del afluente están muy fuertes por las lluvias que se han registrado en los últimos días y pueden ser arrastrados.

“En los últimos días se ha visto que las personas, principalmente migrantes han ingresado al territorio mexicano a través del río Suchiate que divide a México con Guatemala y lo hacen nadando, por ello, los estamos alertado a que no lo hagan para proteger su integridad”, expresó Leobardo Gallardo González, secretario de Protección Civil municipal

“Nosotros no dirigimos principalmente a los migrantes centroamericanos para que no crucen de esa manera el río, porque no conocen la profundidad del afluente ni la fuerza que agarra en esta temporada de lluvias”.

Integrantes de #ProtecciónCivil de Suchiate realizan el monitoreo en diversos puntos del Río Suchiate para verificar sus niveles e identificar zonas de posibles riesgos de inundación derivado de las #Lluvias provocadas por el #FrenteFrío No. 4. pic.twitter.com/H2jKkgbrJL — Protección Civil Chiapas (@pcivilchiapas) October 3, 2020

Indicó, que el “Suchiate” alcanza en algunas zonas alrededor de cuatro metros de profundidad y las personas pueden sucumbir, así como ser arrastrados por la corriente de agua.

Los extranjeros que quieran llegar a territorio nacional lo deben hacer de manera legal, ordenada y segura, ya que en México se les ha brindado ayuda, trabajo y alojamiento, pero siempre que lo hagan respetando las leyes.

Lee también: Por temor a perder su fuente de ingresos, balseros no cruzan a hondureños

“Nosotros como Protección Civil estamos para salvaguardar la integridad de todas las personas, ya sean mexicanas o extrajeras, pero a los hondureños les pedimos que ingresen de manera legal por las oficinas de migración que están en el municipio”, abundó.

Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Aseguró, que ellos siguen monitoreando el ingreso de personas centroamericanas que se sigue dando en grupos de 10 o hasta de 12, pero que ellos no los pueden detener o asegurar, porque no es su función.

“El trabajo de asegurar a los extranjeros que ingresan de manera ilegal lo hacen los elementos del Instituto Nacional de Migración, nosotros sólo cuidamos que no les pase nada al ingresar a territorio mexicano”, destacó.

Detalló, que hace unos días en las redes sociales se dio a conocer que una niña se cayó de una balsa y que se estaba ahogando, pero que no fue en este municipio que limita con Guatemala.