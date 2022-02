Peleas de gallos clandestinas, un detonante de violencia en la región

Huixtla.- Las peleas de gallos en municipios de la costa de Chiapas, han sido llevadas a cabo desde hace mucho tiempo, muchas de manera clandestina e incluso se presume que son eventos protegidos por las mismas corporaciones policiacas.

Antonio N, es un ex gallero que por mucho tiempo acudió a los palenques donde se realizaban las peleas de gallos ilegales que se hacían en comunidades de la zona baja de Huixtla y Villa Comaltitlán, sin embargo, desde hace tres años abandonó estas actividades luego de un episodio donde su vida corrió peligro.

Dijo que en los municipios de Mapastepec y Villa Comaltitlán son los lugares donde más se realizan peleas de gallos de manera ilícita pues los organizadores no cuentan con los permisos que otorga la Secretaría de Gobernación, sin embargo, se presume que son las mismas corporaciones policiacas, así como jueces rurales, comisariados ejidales e incluso alcaldes quienes solapan estos eventos.

Señaló que además de ser una actividad furtiva, también ha generado episodios de violencia debido a las apuestas que ahí se realizan, pues algunas ascienden de 5 hasta 10 mil pesos y en los llamados 'palenques derby' las quinielas pueden llegar a ser de hasta 30 mil pesos dinero que no todos acceden a pagar y que muchas veces deriva en enfrentamientos a golpes o en el peor de los casos a balazos.





“Yo me retiré de las peleas de gallos porque en Villa Comaltitlán estuve a punto de perder la vida después que fui amedrentado con una pistola, sentí lo escalofriante del cañón de esta arma de fuego, luego que en la pelea de un gallo giro contra un rojo la pelea quedó a tabla, esto quiere decir que ambos animales murieron pero con el que aposté murió después que el mío y él quería que yo le pagara, se hizo un escándalo en el cantón el Escobo de Villa Comaltitlán, a partir de ahí ya no acudo a los palenques solo me dedico a cuidar”, enfatizó.

Mencionó que dentro de las peleas de gallos desarrolladas en Villa Comaltitlán, se ha registrado la detención de nueve personas involucradas en riñas desarrolladas en este tipo de evento, así también el 23 de agosto del año pasado en un palenque de gallos en la comunidad Santo Domingo, la señora Ana Patricia N de 40 años de edad fue asesinada por Dagoberto N, en un intento por defender a su esposo; el homicida así como Rosaín alias 'la zorra' fueron detenidos el 15 de diciembre pasado.

De igual manera, Antonio N recordó la ocasión en que dos agentes de la policía especializada murieron calcinados después de salir de un palenque de gallos en el municipio de Mapastepec.

El negocio de las peleas de gallos clandestinas es totalmente rentable para los organizadores pues los recursos por las entradas, las peleas y la venta de bebidas embriagantes son en su totalidad para ellos.

Para finalizar dijo que hay dos clases de palenques en algunos hacen presencia personas con suficientes recursos económicos para apostar en otros son campesinos aficionados a los gallos de pelea, pero que ambos representan el mismo riesgo.