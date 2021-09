Pide obispo extremar precauciones tras inicio de clases presenciales

San Cristóbal de Las Casas.- El obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, consideró que el inicio de clases presenciales es importante sobre todo para los niños por el estímulo de relación mutua, por lo que invitó a alimentarse sanamente, usar el cubrebocas y las medidas sanitarias, pues a la fecha hay rebrote.

“Ya se abrieron las escuelas de enseñanza presencial en grupos pequeños, y sigue habiendo para quienes pueden una presencia virtual, es una situación ambivalente, tiene sus riesgos, es importante la educación, que los niños, adolescentes tengan el estudio presencial para sentir estímulo de la relación mutua y la enseñanza que por los medios electrónicos no es la misma profundidad, sobre todo por parte de los alumnos, no tienen la misma actitud”, dijo.





Entrevistado al finalizar la misa dominical de mediodía, consideró que el regreso a las clases tiene el riesgos de contagiarse de COVID, por lo que hizo un llamado a “estar atentos, muy cuidadosos, comiendo frutas, verduras, alimentos que fortalecen nuestro cuerpo que lleven las defensas”.

Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

“Desgraciadamente veo que hay personas que no se cuidan demasiado por la pandemia del COVID, que no usan cubre boca, en cambio hay otras personas que son cuidadosas; desgraciadamente hay rebrotes de la pandemia, he sabido de algunas familias que hay nueve o diez enfermos”, abundó Aguilar Martínez.

El prelado reveló finalmente que hay varios sacerdotes enfermos, y aunque no graves “gracias a Dios, de la diócesis son seis sacerdotes, se van recuperando pero siguen limitados y recluidos, porque ya se detectó positivo COVID”.