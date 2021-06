Población harta de partidos, votan por independientes: Morales

San Cristóbal de Las Casas.- El candidato independiente Esteban Guadalupe Morales Moreno obtuvo más votos que ocho partidos políticos de acuerdo al resultado del cómputo municipal hecho por el Instituto de Elecciones y Participación ciudadana (EPC), favorecido con 4 mil 419 sufragios, más de mil votos lo distanciaron de su más cercano Enoc Hernández Cruz, del PES, quien llevó a su cuenta el apoyo de 3 mil 99 ciudadanos.

Más lejos se ubicaron Movimiento Ciudadano con 3 mil 9, que encabezó el ex Diputado Local, ex Subsecretario de Transporte en Chiapas, y tres veces ex candidato por otro Partido Político, Hugo Pérez Moreno; en tanto que Redes Sociales Progresistas logró 2 mil 752, que encabezó el ex presidente municipal del Partido Verde, Carlos Bermúdez; mientras que el candidato Fernando Morfin Utrilla del Partido del Trabajo (PT) obtuvo 2 mil 410 votos, a pesar de haber figurado como Director del ICATECH y otros cargos municipales; Podemos Mover a Chiapas obtuvo 1 mil 671, Nueva Alianza 932, Fuerza por México 696 y Partido Popular Chiapaneco 532,





Esteban Guadalupe Morales se ubicó en la quinta posición, debajo de los partidos que poseen una estructura política difícil de vencer, por el poder económico que los respalda.

En su cuenta de Facebook compartió un mensaje donde señala que el recuento hecho por el IEPC, e impulsado principalmente por Morena, terminó beneficiándose más “¿Los números podrían dar cuenta de una mayor aceptación al movimiento independiente? Probablemente. El hartazgo hacia los partidos políticos permea cada vez más en las sociedades de todo el país, y en San Cristóbal de Las Casas ocurre del mismo modo”. señaló.





Indica que el crecimiento de la candidatura independiente, de 2018 a 2021, es notorio; en aquella elección obtuvo 2,854 votos. El rechazo hacia Enoc Hernández y Hugo Pérez, por citar algunos ejemplos, benefició a Esteban Morales.

“El movimiento que impulsa la ciudadanía involucrada en este ejercicio político deberá trascender los procesos electorales, para consolidarse como una verdadera opción a la que la ciudadanía pueda voltear su apoyo. De no hacerlo, de no incidir permanentemente (no sólo en una jornada electoral) en la solución de los grandes problemas de la ciudad, lo alcanzado quedará en una buena intención”, refiere.