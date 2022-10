Pobladores de Chenalhó exponen el infierno que viven ante ataques armados

San Cristóbal de las Casas.- A 7 días de los constantes ataques armados en el sector Santa Municipio de San Pedro Chenalhó, diferentes organizaciones de Defensores de Derechos Humanos, condenan los hechos violentos donde han cobrado la vida a seres humanos, así como varios lesionados y hasta el momento el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional no han logrado entrar en la zona de conflicto.

Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa dijo que recibió información proveniente de Chenalhó, Chiapas, en donde les indicaban que había una situación de ataques armados en Santa Martha, Chenalhó y de la existencia de personas muertas, por lo que se dieron a la tarea de rastrear información con contactos y fuentes directas en el municipio de Chenalhó y que la información recabada lo han estado reportando a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría General de Gobierno y a la CNDH.





“Queremos manifestar que valoramos que hay graves omisiones por parte de funcionarios de los gobiernos federal y del Estado para resguardar la vida, seguridad e integridad de pobladores de Santa Martha, Chenalhó, primero para evitar que se dieran estos hechos y segundo por no intervenir en la zona de Atzamilo y alrededores con un saldo todavía no conocido de personas muertas y heridas, número de viviendas quemadas, número de familias desplazadas forzosamente, así como la grave omisión de desarticular y sancionar a grupos armados que operan en esa región”, señalaron.





“Un contacto nos manifestó que el ejército, la Guardia Nacional estaban presentes en Chenalhó pero que no ingresaron a la zona de tensión y ataques armados, la fiscalía general del Estado tampoco por no existir condiciones, no han ingresado a la zona de los ataques armados en Atzamilo y sus alrededores; “los soldados que hacen en la cabecera, ahí no ay problemas, se necesitan en Atsamilo en Chinatic, ahí está el problema”.

El Comité Digna Ochoa, señaló que tiene el reporte de 5 personas muertas por los ataques armados; “El ataque armado sigue, además del incendio de casas, reportan el asesinato de Juan Ruiz, junto con su esposa y dos hijos, además hay más de 60 familias que fueron desplazadas desde el 29 de septiembre”.

Finalmente, este organismo lamentó los hechos violentos ocurridos entre indígenas que dio inicio desde el pasado 29 de septiembre, y que el reporte hasta este momento es de 20 casas quemadas, hay vehículos incendiados y personas muertas, por lo que urgió a las autoridades parar esta ola de violencia entre tzotziles en el municipio de San Pedro Chenalhó.