Poca afluencia de votantes en Cintalapa para la Revocación de Mandato

A dos horas de haber iniciado el proceso de revocación de mandato que el propio Andrés Manuel López Obrador propuso para este domingo 10 de abril, la respuesta de la población -al menos- en estos Valles ha sido casi nula.

Este medio de comunicación se ubico en diversos puntos de la ciudad para constatar si había largas filas de ciudadanos votando, pero la respuesta es que no.

Se creía que la gente saldría a emitir su voto desde muy temprana hora para evitar los rayos del sol, pero no fue así, no se sabe porqué razón la gente no ha salido a sufragar su derecho.

Parque Juan Sabines en Cintalapa / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

En las casillas ubicadas en la casa de la cultura, parque paraíso, colonia urbana, Juan Sabines, escuela primero de mayo, parque de Santo Domingo, al momento que estuvimos ahí, habían no más de 7 personas votando, en su mayoría de la tercera edad.

Seguiremos informando sobre este proceso de revocación de mandato en la región del valle.