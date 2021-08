Posible huelga en secundaria del estado número 2

San Cristóbal de Las Casas.- Directivos y docentes de la escuela secundaria del estado número 2 podrían irse a huelga, ya que la Secretaría de Educación les adeuda sueldo a 20 maestros que atendieron el Grupo F, que se creó desde hace 4 años para atender la alta demanda de alumnos de nuevo ingreso.

Al respecto, Enrique Aguilar recordó que a partir del ciclo escolar 2017-2018 se creó el nuevo grupo, ya que quedaban muchos alumnos fuera, “entonces recibimos a 40 alumnos más, y con el transcurso del tiempo hubo segundo y tercer grado, ya salió la primera generación, pero no se les paga a los maestros que atendieron ese grupo”.





Leer más: Padres de familia protestan en prepa de Villaflores, acusan imposición de nuevo director





“Hemos hecho las gestiones y no hay pagos, no hay nada, siguen esperando el techo financiero, nos dicen que no hay dinero y la deuda es de aproximadamente 10 millones de pesos para 20 maestros. El plan es irse a huelga, pero esperamos la respuesta positiva del gobierno que tiene que ser el portavoz de este asunto en este momento”.

Asimismo, señaló que en ese periodo se han atendido a más de 120 alumnos, “pero empiezan a hacer falta maestros, son unos 20 que se les debe, la mayoría son interinos que no se les pagó y se fueron, se va cambiando de interinos año con año”.

Por su parte, José Adán García Cameras, del Comité de Padres de Familia, indicó que se encuentran respaldando a los docentes y esperan las autoridades educativas respondan a la petición y se siga atendiendo esos grupos.