Denuncian el regreso de maestros señalados por acoso en la Preparatoria 1

La colectiva Perla Sororas dio a conocer que las alumnas de la Preparatoria Número 01 señalan que los maestros denunciados de acoso regresaron a laborar a la instalación educativa y temen por su integridad.

Refieren que las alumnas y alumnos les dijeron que los docentes señalados de acosadores Anner “N” y José “N” regresaron a las aulas, esto, a pesar de los compromisos de la Secretaría de Educación de garantizar su seguridad.

Lamentaron el acto de la dirección y de la Secretaría de Educación de Chiapas, ya que se comprometieron a dar una solución al problema de acoso que sufren las menores y no lo han hecho.

Como si nada hubiera pasado regresaron los docentes, "pues no, si pasó, pasó que las han acosado a ellas y a muchas generaciones, pasó que ellas levantaron la voz, pasó que los docentes de esta preparatoria las encerraron a ellas, así como a sus compañeros dentro de la escuela y ahora quieren seguir callando", dijeron.

Acusaron que la institución educativa las obliga a seguir tomando clases con sus agresores, por ello, pidieron especial atención a esta situación, pues las alumnas corren riegos y se sienten nuevamente amenazadas.

De acuerdo a Perlas Sororas, dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres, asegura que la falta de compromiso de las autoridades educativas en Chiapas se ve reflejado con los oídos sordos que hacen ante los gritos de las mujeres, la ceguera que reflejan ante los muros de la vergüenza expuestos en dos ocasiones en la Preparatoria 1 y que causaron el enojo de los profesores pero sin ninguna reacción profunda del caso.

La colectiva infirmo que están brindado asesoramiento legal a las estudiantes para presentar una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en busca de una solución a la situación que están viviendo, ya que no permitirán la revictimización.

Además, se ha comprometido a respaldar a las estudiantes en sus manifestaciones, si así lo requieren.

La indignación mostrada por las alumnas y sus padres de familia ya fue expuesta ante la opinión pública, sin embargo, la falta de empatía y compromiso de la autoridad educativa se visualiza al momento de ver a los señalados dentro de las instalaciones y de las aulas como si nada hubiera pasado.

En distintos momentos, padres de familia han exigido a la dirección de la escuela que no politicen el tema, que desde su punto de vista es muy claro, no se quiere sacar a ningún maestro por la fuerza usando el tema de la violencia y el acoso a las alumnas, se trata de un tema de seguridad, respeto, inclusión y valores; por lo que si algún docente no cumple con el perfil, empezando por la dirección, son ellos quienes deben dimitir y las víctimas deben interponer denuncias ante la fiscalía y derechos humanos.

Cabe hacer mencionó que personal de la Secretaría de Educación de Chiapas viajó a Tapachula para atender el caso y buscar una solución para salvaguardar la integridad de sus alumnas, pero hasta el momento no hay cambios.