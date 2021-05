Retornan desplazados de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros

San Cristóbal de Las Casas.- “Estamos muy alegres porque hoy regresan a vivir a su comunidad las seis familias de Las Abejas: un anciano y una anciana, hombres, mujeres, adolescentes, niñas y niños y bebés; a pesar de que el pasado 28 de abril del presente, intentó oponerse pensamientos que nada tiene que ver con la paz y el respeto. Gracias a Dios Padre-Madre, en este día nuestras hermanas y hermanos regresan a recuperar sus tierras, sus cafetales y sus casas que les corresponde por derecho”.

Lo anterior lo refieren en un comunicado integrantes de la Mesa directiva de la Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, tras el retorno de indígenas Tsotsiles al barrio “Río Jordán” de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, quienes hace un año con nueve meses sufrieron un desplazamiento forzado por su convicción en la resistencia civil y pacífica, y por creer en que es posible construir un mundo diferente al que en la actualidad nos encontramos obligados a vivir en él.

“Queremos decir que los motivos del desplazamiento forzado de nuestras compañeras y compañeros el 10 de agosto del 2019, fue el de no aceptar una obra de drenaje y no aceptar un cargo de comité de clínica de salud y que existía acuerdos de quienes no usan este servicio no están obligados a ocupar cargos al respecto”, citan en el escrito firmado por Cristóbal Ruiz Arias, presidente de la mesa directiva.

Acompañados de colectivos, organizaciones, del Congreso Nacional Indígena, el Pueblo Creyente, religiosos, laicos desde las 08:30 de la mañana, horario de Dios como ellos lo mencionan, partieron a la comunidad, llegando e instalándose en sus viviendas por lo que agradecen el apoyo moral y humanitario.

“Le recordamos a los tres niveles de gobierno que tienen la obligación de salvaguardar los derechos humanos de cada persona y, sobre todo, los derechos a la vida y la integridad física y psicológica de nuestras compañeras, compañeros, niñas y niños de estas seis familias de Las Abejas de Acteal del barrio Río Jordán”, subrayan.