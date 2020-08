Secretaria de Salud no ha atendido el tema de la pandemia adecuadamente : Diputado

San Cristóbal de Las Casas.- El Diputado Federal, Carlos Morales Vázquez, aseguró que la “crisis, no se ha atendido como debe ser”, ya que las cifras no son las que informa el subsecretario de salud federal, al igual que el Secretario de Salud Estatal, “que siempre están mal informando, no ha atendido las causas de fondo para resolver el problema”.













No se han hecho las pruebas necesarias para poder entender el asunto de la pandemia, hacen falta pruebas, medicamentos, nosotros hemos apoyado a las diferentes instituciones, dijo.













En conferencia de prensa, reiteró que las cifras dadas a conocer por las instancias federales y estatales de salud, no son la verídicas, y es urgente saberlo, pero sobre todo que la sociedad civil se siga cuidando, para evitar una situación más complicada porque no se cuenta con capacidad hospitalaria “y hasta que no tengamos una vacuna, seguiremos teniendo este problema, sobre todo por la gente más vulnerable”.

Cuestionado sobre los encuentros que ha sostenido con empresarios de esta ciudad, el legislativo dijo que la preocupación mayor es la concentración de personas de otros municipios que cobran diversos apoyos de gobierno y que además de ser un riesgo el contagio, también hacen sus necesidades fisiológicas en las calles, aparte del cierre, lo cual les afecta.









Consideran los empresarios que los bancos que tienen sucursales fuera del centro histórico, deberían pagarlos ahí, para evitar la aglomeración, “o utilizar otros espacios como el parque de Feria, instalaciones del DIF, alguna otra institución”.













No han sido atendidos (los empresarios), hay una crisis bastante fuerte, los empleos se siguen perdiendo, sería mentirle a la gente que esto está en plena recuperación, abundó.









Morales Vázquez, dejó en claro que también ha recibido a personas del comercio informal, del ambulantaje, que sabe también están resintiendo esta situación, por lo que consideró necesario buscar la unidad “trabajar en colectivo para sacar en adelante este tema”.