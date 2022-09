¿Para qué? Tapachultecos "no le hallan gracia" al testamento

Desde el año 2014, el Gobierno Federal en coordinación con los colegios de notarios de todo el país, han puesto en marcha la campaña, "septiembre mes del testamento", sin embargo, la falta de recursos y el desconocimiento del tema han limitado acrecentar la cultura testamentaria entre los tapachultecos.

Y es que de acuerdo al Consejo Estatal de Notarios Públicos en Chiapas, solo 1 de cada 100 personas realiza sus testamento, lo que demuestra el desinterés de la población por dar certeza jurídica a sus patrimonios.

En un sondeo realizado por Diario del Sur, los entrevistados dieron a conocer que a pesar de que cuentan con propiedades como viviendas, terrenos, automóviles, derechos sobre cosas, entre otros, no han decidido formalmente qué pasará con esos bienes cuando ellos fallezcan.





Leonardo Vázquez, afirmó que en su caso no ha hecho su testamento porque lo considera un gasto innecesario, ya que la situación económica no está como para gastar recursos en un documento y más cuando no cuenta con muchas propiedades.

"Lo considero un gasto innecesario porque en mi caso solo tengo como propiedad la casa donde vivimos, pero ya hablé con mi esposa y mis hijos y les dije que cuando yo muera la casa le quedará a ella (cónyuge), por eso ya no tengo necesidad de hace un testamento", abundó.





Por su parte, Enrique Luna, indicó que a pesar de ser una persona de la tercera edad, no hará su testamento porque tiene la creencia que una vez que lo elabore, sus bienes pasarán a ser propiedad de los herederos, por lo que se está esperando hasta el último momento.

"Voy a designar a los herederos de mis bienes hasta el último momento de mi vida, por eso no he hecho mi testamento, ya que teme que con ese documento me vayan a despojar de mis propiedades", abundó.

Asimismo, Teresa Tercero, aseguró se ha abstenido elaborar sus testamento porque no tiene muchos bienes o propiedades que heredar a sus hijos, por ello, ha decidido no hacer un gasto innecesario por un documento.