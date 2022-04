Timadores se dedican a engañar a cuentahabientes en Ocosingo

Ocosingo.- Timadores que se dedican a engañar a cuentahabientes están al pendiente todos los días para poder robar a los cuentahabientes que salen de una sucursal bancaria, por lo que advierten las autoridades policiacas tener cuidado por estos amantes de lo ajeno.

Resulta que una mujer indígena originaria del municipio de Oxchuc se trasladó a la ciudad de Ocosingo a retirar una fuerte cantidad de dinero en Bancoppel pero mayor fue su sorpresa que al salir del banco fue engañada por una persona haciéndole saber que su dinero se le había caído en el piso, pero que eran recortes de periódico por lo que pidió apoyo a las personas que se encontraban a su alrededor.

La Policía Municipal de Ocosingo implementó un operativo en las calles / Foto: Cortesía pobladores de Ocosingo

"Yo soy de Oxchuc y vine aquí al banco retiré mi dinero pero al estar en la calle me encontré con un señor y me dijo "señora se cayó tu dinero" y me lo dio y que el dinero que yo llevaba según era falso y se lo entregué y me dio un paquete pero cuando me di cuenta que la persona que me dio el paquete era puro recorte de periódico y encima de ello habían billetes falsos, así fue que me robó esta persona qué se dedica a timar a gentes inocentes", denunció.

Minutos después se presentó elementos de la Policía Municipal de Ocosingo quiénes implementaron un operativo en las calles de la zona pero el sujeto ya se había dado a la fuga y no fue posible asegurarlo por lo que la policía pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por estos tipos de personas que se dedican a extorsionar a la gente indígena.