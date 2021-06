Trabajadores de hospital Covid-19 de SCLC en incertidumbre

San Cristóbal de Las Casas.- “La escasez de personal sanitario no es por falta de recurso humano, es por falta de contratos de parte de las instituciones que se encargadas de gestionar los recursos, todos estamos conscientes de que en los hospitales siempre falta personal, durante la pandemia muchos colegas rechazaron trabajar para ayudar a las personas afectadas por el virus SARS-CoV-2, ya sea por temor a infectarse y morir, de infectar a sus familiares o por tener enfermedades predisponentes a COVID19, en ese momento, nosotros levantamos la mano y acudimos al llamado en busca de ayudar a nuestros connacionales”.

Lo anterior es lo expresado por médicos que se encuentran en la primera línea de atención al Covid-19, pidieron a las autoridades de Salud ser re contratados, ya que ellos son personal bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero se les acabó el contrato y actualmente viven una incertidumbre laboral, lo cual no consideran justo.

Benito Gómez Velasco, representante en Chiapas de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, dijo que se encuentran apoyando a 35 médicos que se están en esta difícil situación, "no es justo que nuestros compañeros se queden sin empleo, sobre todo por la difícil crisis económica por la que atraviesa el país".





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





En conferencia de prensa, dijo que los médicos hicieron frente a la pandemia desde el inicio, ya que muchos no quisieron trabajar en las clínicas Covid por miedo a ser contagiados, por lo que piden sean re contratados, ya que el argumento de no renovarles es que el recurso del Insabi se ha terminado, pero ellos saben que el ejercicio fiscal todavía no concluye.

Por su parte, los trabajadores afectados comentaron que sus servicios son necesarios, ya que el índice de casos positivos de Covid es superior al 20 por ciento, "la sociedad no se encuentra en su mayoría vacunada, el virus continúa y el riesgo es para todos". Asimismo, recordaron que el presidente López Obrador solicitó el apoyo de los médicos para combatir la pandemia.

Por último, recordaron que el 22 de abril de este mismo año en una conferencia mañanera, López Obrador dijo que existe un compromiso. "Lo reafirmo, de que quienes fueron contratados en los momentos más difíciles de la pandemia, tienen la garantía de que van a seguir trabajando en el sector salud", citan las palabras textuales del Presidente de la República.