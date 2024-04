Una mujer NO puede gobernar un pueblo: Evangélico

San Cristóbal - Pastores y Sacerdotes, opinan sobre las mujeres que aspiran ser gobernantes de México, y que una mujer sería interesante que gobierne un pueblo, pero, de acuerdo a la biblia, la mujer debe estar sujeta al hombre, por lo que los hombres y mujeres piensen bien antes de emitir su voto para elegir quien será su gobierno de cada municipio.

Al respecto, el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, en entrevista dijo que sería interesante que una mujer gobierne un pueblo, porque a veces una mujer tiene más capacidades que el hombre, aun que Dios hizo el hombre y la mujer con las mismas capacidades, pero el pueblo es el que manda, pero lo más importante que gobiernen bien, y que no gobiernen para un solo grupo, y menos para el bienestar familiar, pero siempre serán bienvenido los gobiernos.

“Todo ser humano puede gobernar, yo creo que la mujer sería muy interesante que gobierne un pueblo, todos nos sumemos a que una mujer sea autoridad, porque a Dios hizo la misma capacidad que el hombre, inclusive hay mujeres que son más capaces que el hombre, tiene todas las capacidades y potenciales de que una mujer gobierne un pueblo, de nuestra parte como Iglesia bienvenida sea mujer u hombre bienvenidos, lo más importantes es que gobiernen para el pueblo, no solamente para un sector, ni para su familia, sobre todo a los más necesitados”, señaló.

Por su parte, el pastor Juan Hernández, en entrevista por separado, dijo que bíblicamente no puede gobernar una mujer, porque muchas de ellas están buscando ser presidentas municipales, o presidentas de México, porque las mujeres están sujetas al hombre, hay mujeres que están gobernando, pero están en contra de Dios, pero también respetamos, como pastor y de acuerdo a la biblia dice que no puede gobernar una mujer.

“De acuerdo a la biblia y como pastor, bíblicamente una mujer no puede gobernar, porque estaría faltando a su cabeza, estaría faltando a su líder o a su marido y a su líder espiritual, hay una serie de normas y estatutos de los mandamientos de la Biblia, tiene que sujetarse las mujeres a su cabeza, a su líder espiritual, y si vamos en el mundo secular en la política ya sea federal, estatal y municipal pues la gente lo ve bien, si una mujer gobierne no cuenta con la bendición de Dios, quizá le sale mal las cosas, toman decisiones erradas, toman decisiones que no se cumplen, caen en la hipocresía, en la mentira, en la falsedad, porque Dios no lo respalda como autoridad, como evangélico es bendecirlo a la mujer aunque no funcione, y claro, bendecirlo a los gobiernos ya sea hombre o mujer”, indicó.