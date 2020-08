Urgen a Fiscalía intervención cumple 106 días detenido sin comprobarle ningún delito

San Cristóbal de Las Casas.- Isaías Torres Torres, del ejido autónoma de Tila, solicitó a la Fiscalía del Ministerio Público y al Centro de Derechos Humanos " Fray Bartolomé de Las Casas”, su intervención para la atención y proceso legal adecuado a su hijo Bernabé Torres Gómez de 21 años quien se cumple 106 días de permanecer detenido sin comprobarle ningún delito, y ahora se encuentra en riesgo en la casa ejidal amenazado de muerte.





“Lo acusan de violación, pero exijo las pruebas, y hacen el comentario hace unos minutos que es por intento de homicidio cuando hace tres días dijeron otra cosa, y ahora lo llevan a la casa ejidal secuestrado, ya no sé qué hacer por mi hijo, porque el lunes por la noche dijeron que lo iban a llevar a Carrizal, para secuestrarlo y matarlo y eso me duele”, dijo.

Su hijo explicó ha sido privado de su libertad por miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ya que las autoridades judiciales no han hecho nada al respecto para su investigación.

La parte acusadora asegura no ha podido comprobar nada y las autoridades como el Delegado de Gobierno en Yajalón, a pesar de saber del tema, no han intervenido en el tema para su liberación “y temo por su vida”.

“Me están pidiendo un dinero de 30 mil pesos, pero no hay pruebas de nada y no me dicen de que lo acusan, sí hizo algo indebido porque no lo trasladaron a la fiscalía, lo acusan de un delito que se que no cometió, porque no es violento ni drogadicto”, abundó.









Torres Torres acudió a esta ciudad para solicitar el apoyo del Frayba, ya que no coincide ni como usos y costumbres, “porque cuando alguien comete un delito lo consignan, pero si no se paga los 30, subirá a 35 mil pesos. La Organización que tiene a mi hijo es de la CNI, del EZLN”.