Uso del cubre bocas, un negocio para policía municipal: taxistas

Trabajadores del volante en modalidad de taxis, denunciaron que los policías municipales de Tapachula están cazando a los choferes que no llevan cubre boca para quitarles dinero.

Los denunciaste, comentaron que los elementos de seguridad están más preocupados en sacar la cuota para sus jefes que brindar seguridad a la población tapachulteca.

Sergio Maldonado, quien maneja un taxi amarillo, comentó a Diario del Sur, que prácticamente los están casando las patrullas de la municipal.

“No se si el dinero que nos piden es para para ellos o sus superiores, pero alguien debe hacer algo para parar con estos actos de los uniformados que afectan la economía de los trabajadores del volante”, externó.

Añadió, “prácticamente estamos trabajando para los policías, pues hasta ellos no dicen que es mejor dar los 500 pesos a pagar mil 600 o mil 800 pesos”.

Explicó, que los elementos de seguridad se colocan en puntos estratégicos a velar a los taxis y cuando ellos (los choferes) argumentan que no son de vialidad o de la Secretaría de Movilidad y Transportes los amenazan con mandar a traer a transito del estado.

“Creo que ellos no están preocupados por la salud de los usuarios o choferes, mas bien les preocupa no juntar su cuota y la verdad la situación económica no esta para estar regalar dinero”, externó.

Detalló, a él le bajaron 500 pesos, ya que el usuario no traía cubre bocas, pero eso ya no es culpa de los choferes de combis o taxis del servicio público.





Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





“La policía municipal se van en contra de los choferes del servicio publico, pues saben muy bien que con los particulares no ganaran nada a comparación de mostros que vivimos del volante”, abundó.

Finalmente, dijo que es necesario que las autoridades pongan mas atención en los elementos, ya que su cuenta son 250 pesos y se quedan sin nada cuando los policías municipales los casan, por ende, sus patrones los quieren correr.