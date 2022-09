Van 13 meses y no se sabe nada de los 21 desaparecidos de Pantelhó

En el municipio indígena de Pantelhó no se sabe del paradero de 18 personas desaparecidas desde el 26 de julio del 2021, cuando fueron privados de su libertad, los familiares no han tenido acceso a la justicia, no regresan a sus hogares por riesgo a ser una víctima más.

Concepción Ramos, familiar de uno de los desaparecidos, lamentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no haya generado resultados de sus investigaciones a pesar de la denuncia presentada y ratificada, por diversos delitos.

"Estamos en las mismas condiciones en cuanto al estatus de la denuncia en investigación, no hay ninguna respuesta ni solución por parte del gobierno del estado, seguimos en San Cristóbal de las Casas porque estamos con miedo, allá en Pantelhó no esta seguro".





No se sabe del paradero de 18 personas desaparecidas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Todo sigue igual, el gobierno sigue en su posición de no hacer nada , seguimos en espera, el caso llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estamos en espera de lo de Pedro Cortés, ex presidente del Concejo Municipal desaforado en junio pasado por el Congreso del Estado y preso, pueda aportar como elementos de pruebas que den con el paradero de los desaparecidos, eso estamos esperando", y el gobierno sigue sin darnos razón, igual la Fiscalía General del Estado se anda sin generar soluciones".

Aún no nos dan noticia alguna sobre nuestra familia, apenas publicó la recompensa la Fiscalía General del Estado no está haciendo su trabajo de investigación; desde hace un año lo hubiese echo, siguen entrando en las casas a robar lo poco que queda en nuestros hogares en Pantelhó, tenemos miedo de llegar a nuestras casas ya que nos pueden hacer daño.





Los desaparecidos son Filiberto Aguilar Ballinas, Filiberto Aguilar Hidalgo, Isidro Mario Cruz Alcázar, Catarino Martínez Aparicio, Juan Ruiz Hernández, Alfonso de Besos Aguilar Morales, Luis Fernando Aguilar Moreno, Julio César Urbina Gutiérrez, Leovigildo Raúl Ramos Cancino, Alejandro Díaz Gómez, Luis Ángel Santiago Marcelo, Manuel de Jesús Ruiz López, Delmar Octavio Gallegos Alfaro, Miguel Ángel Díaz Monterrosa, Mariano Gómez Gómez, Juan Sántiz Pérez, Manuel Sántiz Gómez, Lucas Sántiz López y María o Sántiz Hernández.

Recientemente la Fiscalía General del Estado publicó que ofrece una recompensa de 500 mil pesos, a quien de informe que conduzca a la localización de las personas desaparecidas que fueron privadas de su libertad en el mes de julio del 2021 en aquel munícipe indígenas.